Dondurma kilo aldırır mı? Aşırı dondurma yemek kilo yapar mı?

Dondurma içimizi serinleten bir besin olmasının yanında içerisinde bulunan mineraller ve vitaminler sayesinde faydaları da bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında sıkça tüketildiği için kilo aldırıp aldırmadığı merak konusudur. İşte detaylar…

DONDURMA KİLO ALDIRIR MI?

Dondurma yaz aylarının vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Süt ile yapılan dondurmalar içeriğindeki kalsiyum nedeni ile kemik hastalıklarını riskini azaltmaktadır. Dondurma yemenin keyif verdiği doğrudur buna ek olarak süt ile yapılan dondurmaların vücuda katkısı da bulunmaktadır. Süt ile yapılan dondurmalar kalsiyum açısından zengindir. Yapılan çalışmalar kalsiyum mineralinin yeterli bir şekilde alınmasının kilo kaybını desteklediğini göstermektedir. Dondurma aynı zamanda bir protein kaynağı olarak karşımıza çıkar. Proteinler vücutta yağ olarak depolanmadığı için dondurmanın kilo aldırmadığı söylenebilir. Fakat bilinçsizce ve fazla şekilde tüketilen her şeyde olduğu gibi kalori fazlalığı oluşturacak şekilde dondurma yemek kilo alımına sebep olabilir.

DONDURMA DİYETİ BOZAR MI?

Dondurma yemek çok lezzetli olsa da vücuda faydaları da bulunmaktadır. Diyet listelerinin bazılarında dondurma yer alabilmektedir. Fakat dondurma diyet listelerinde külahsız sade halde verilmektedir. Ama diyet listelerinde dondurma bulunacak ise diyeti uygulayan kişinin yeterli ve dengeli besleniyor olması buna ek olarak da egzersize yeterli önemi veriyor olması gerekmektedir. Bu şekilde dondurma tüketimine haftada 2- 3 izin verilebilir.

GECE DONDURMA YEMEK KİLO YAPAR MI?

Dondurma insan vücudu için hem rahatlatıcı hem de faydalı bir besindir. İçerisinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde faydalı olan bir besindir. Dondurmayı gece yemek hakkında bazı uzmanlar dondurmanın özellikle gece 22.00'dan sonra tüketmesini önermektedir. Dondurmanın içerisinde bulunan şekerin zararlı olmaması için 22.00'dan sonra tüketilmesi tavsiye edilir. Fakat bazı uzmanlar da 22.00'dan sonra ne dondurma ne de herhangi bir besin tüketmeyi önermezler.