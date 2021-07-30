Fesleğen çayı faydaları nelerdir? Fesleğen çayı nasıl yapılır?

Yılın tümünde yetişebilen fesleğen aromatik bir bitkidir. Yemeklerde de tüketilen ve hoş kokuya sahip olan fesleğen aynı zamanda pek çok rahatsızlık için de kullanılır. Özellikle hastalıkların giderilmesinde çay olarak kullanılan fesleğen, A, E vitaminleri ve kalsiyum, demir, manganez, selenyum mineralleri bakımından zengin bir bitkidir. Taze ve kurutulmuş yapraklarla tüketilebilen fesleğen çayı güçlü bir antioksidan deposudur.

FESLEĞEN ÇAYI FAYDALARI

Fesleğen çayında tıpkı bitkisinde olduğu gibi çok büyük faydalar vardır. Antiseptik özelliği bulunan fesleğen çayı aynı zamanda antioksidan içeriğiyle vücuttaki zararları maddelerin ve toksinlerin dışarı atılmasında yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkisi olan fesleğen çayı, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliğe de sahiptir. Özellikle kış aylarında grip, nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıklarına iyi gelen çay, vücuttaki iltihabın sökülmesine de yardımcı olur. İdrar yolunda oluşabilen bakterilerin yok edilmesini sağlayan fesleğen çayı, aynı zamanda stres azaltıcı bir etkiye de sahiptir. Ağız sağlığında da pek çok etkisi bulunan fesleğen çayının ağızdaki bakterileri ve ağız kokusunu da önlediği bilinmektedir. Tansiyonu dengeleyen bir çay olan fesleğen çayı baş ağrılarında da kullanılabilecek bir üründür. Yemeklerden sonra oluşabilecek hazımsızlık problemlerin giderilmesi için de tüketilebilen fesleğen çayı kilo vermede de etkilidir.

FESLEĞEN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Fesleğen çayı taze ya da kuru fesleğen yaprağı kullanılarak yapılır. Kaynamış suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar fesleğen yaprağı eklenerek 10 dakika demlenmeye bırakılarak elde edilir.

FESLEĞEN ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Fesleğen çayı magnezyum içerdiğinden kan damarlarının sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Kalp sağlığını koruyan fesleğen çayı serbest radikallerle de mücadele eder.

Anti bakteriyel özelliği sayesinde mide ve bağırsak ülserinin tedavisine iyi gelir. Kan şekerinin düzenlenmesinde yardımcı olan fesleğen çayı tip 2 diyabet riskini de azaltır. Fesleğen çayı içinde bulunan asetik asit sayesinde böbrek taşlarının erimesinde yardımcı olur. Fesleğen aynı zamanda radyasyonun sebep olacağı tümör ve kanser riskini azaltır. A vitamini bakımından zengin olan fesleğen çayı, akciğer kanserini de önleme de etkilidir. K vitaminin de bulunduğu fesleğen çayı kemiklerin güçlendirilmesine iyi gelmektedir. Vücuttaki enflamasyonu düşüren fesleğen çayı, vücutta biriken fazla sıvaların atılmasını sağlayarak vücuttaki ağrıların dinmesine de yardımcı olur.

FESLEĞEN ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Fesleğen çayı kaynatılmış suyun içerisine kurutulmuş ya da taze fesleğen yaprakları eklenip 10 dakika kadar dinlendirilerek demlenir. Demlenen fesleğen çayı günde 2-3 kere tüketilebilmektedir.

FESLEĞEN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Vücutta pek çok faydası bulunan fesleğen çayının zayıflatıp zayıflatmadığı da merak konusu arasında. Fesleğen çayının metabolizmayı dengeleyici ve hızlandırıcı bir etkisi bulunur. Vücuttan su atılımını da sağlayan fesleğen çayı aynı zamanda tokluk hissi de verir. Bu sayede kolay bir şekilde zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Fesleğen çayı diyet listelerinde de tercih edilen bir çaydır.

FESLEĞEN ÇAYI TARİFİ

1 yemek kaşığı kurutulmuş fesleğen

İsteğe göre nane

1 su bardağı kaynamış su

Soğuk algınlığı problemi için;

1 çay kaşığı kadar fesleğen

1 çay kaşığı kadar kuru zencefil

Yarım çay kaşığı tarçın

Malzemeler karıştırılarak 1 su bardağı sıcak suyun içerisine 1-2 çay kaşığı kadar eklenir ve demlemeye bırakılır.

Ayrıca bu karışıma karanfil ve bal da eklenerek tüketilebilir.

FESLEĞEN ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Fesleğen çayı doğal ağrı kesicilerden biridir. Adet döneminde oluşacak ağrılara karşı kullanıldığında ağrıları dindirici bir özelliğe sahiptir.

FESLEĞEN ÇAYI NE İŞE YARAR?

Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar ve hazımsızlık problemini ortadan kaldırır. Strese karşı bir etkisi bulunduğu için stres, depresyon, gerginlik ve uykusuzluk gibi rahatsızlıkların giderilmesini sağlar. Ağız yaralarının giderilmesinde işe yarayan fesleğen çayı migren, epilepsi ve boğmaca gibi rahatsızlıkların giderilmesinde de oldukça işe yarar. Potasyum, magnezyum ve demir açısından zengin olan fesleğen çayı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de oldukça katkıda bulunur. Ayrıca fesleğen çayı balgam söktürücü özelliğe de sahiptir.