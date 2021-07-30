Nane adet söktürür mü? Nane çayı adet söktürücü olarak kullanılır mı?

Nane, insan sağlığı için sinirlerden bağışıklık sistemine, kaslardan solunum sistemine kadar birçok konuda oldukça yararlı etkilere sahiptir. Tüm bunların yanı sıra nane, rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu için kadınlarda âdet dönemlerinde ağrı ve krampları azaltıcı etkiye sahiptir. Ayrıca nane, âdet söktürücü etkisi olduğu düşünülen başka bitkilerle birlikte karıştırılarak çayı demlendiğinde, iyi bir âdet söktürücüdür. Nane âdet söktürür mü? Nane çayı âdet söktürücü olarak kullanılır mı?

NANE ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

İçeriğindeki mentol sayesinde özellikle sindirim sistemi başta olmak üzere insan sağlığı için birçok faydası bulunan kadim bitki nane, hemen hemen tüm evlerde yaygın olarak kullanılır. Nanenin başlıca faydaları şunlardır:

Sindirim sisteminin çalışmasını düzenler.

Bağışıklık sistemine olumlu etki eder.

Sinirleri rahatlatır ve insanı yatıştırıcı etkisi vardır.

Nefesi ferahlatır.

Kilo vermeye yardımcı etkisi vardır.

Rahatlatıcı etkisinden dolayı nane, âdet dönemlerinde kadınların ağrı ve sancılarını hafifletmek için de kullandıkları bir bitkidir. Özellikle nanenin kaynatılması yoluyla elde edilen nane çayı, âdet döneminde oldukça faydalıdır. Bunun haricinde nane, papatya, maydanoz, adaçayı, kiraz sapı gibi âdet söktürücü etkisi olduğu düşünülen bitkilerden oluşan bir karışımdan demlenecek olan âdet söktürücü bitki çayına da karıştırılır. Tüm bu bitkilerle birlikte naneyi de kullanarak demlenen çay, hem âdet söktürücü hem de âdet ağrılarını hafifletici etkide bulunacaktır.

ADETİ EN İYİ NE SÖKTÜRÜR?

Kadınlarda âdet döneminin başlangıcında gecikme yaşanması durumunda yapılması gereken en doğru davranış doktora başvurmak olacaktır. Çünkü âdet döneminin gecikmesi çeşitli sağlık sorunlarından ya da hormon dengesizliklerinden kaynaklanır. Bu nedenle doktora başvurarak tedavi olmakta yarar vardır. Ancak yine de böyle durumlarda halk arasında çeşitli bitkisel takviyelerle âdet söktürmek yaygın bir davranıştır. Bu konuda da en bilinen ve ilk akla gelen bitkisel destek maydanozdur. Maydanozla birlikte, kiraz sapı, adaçayı, nane ve nane çayı, kekik çayı ve bunlarla birlikte birçok bitki de âdet söktürücü olarak kullanılmaktadır. Kuru naneden kaynatılan nane çayı, nanenin yukarıda aktarılan faydalarının tamamını vücudumuza en iyi şekilde sağlamakta çok etkilidir. Kuru nane çayı faydaları arasında âdet söktürmek ve âdet sancılarını azaltmak da vardır.