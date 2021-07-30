Papatya çayı adet söktürür mü? Papatya çayı adet söktürücü olarak kullanılır mı?

Yetişkin kadınlar, ergenlik döneminden başlamak üzere menopoz dönemine kadar her yirmi sekiz günde bir başlamak üzere âdet kanamaları yaşarlar. Bu âdet kanamaları, kadın bedeninin doğurgan olduğu dönem içinde sürekli olarak doğum yapmaya hazırlanma mekanizmasının çalışması sonucunda gerçekleşmektedir. Yani âdet görmek bir nevi kadın bedeninin doğal olarak doğum yapmaya hazır halde bulunması anlamına gelir. Ancak kimi zaman kadınlar çeşitli nedenlerle âdet göremeyebilirler ya da âdet başlangıç günleri gecikebilir. Bu tür âdet düzensizliklerinin nedenleri arasında birçok psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar bulunabilir. Bunun haricinde, vücuttaki hormon dengesizlikleri sonucunda da aynı şekilde âdet düzensizliği yaşanabilir. Böyle durumlarda kadınlar, bazı bitkisel gıdaları ve çayları her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanmış bir temeli olmasa da biriken deneyimlere dayanarak âdet söktürmeye yardımcı olması amacıyla tüketmektedirler. Bu tür durumlarda âdet söktürücü olarak tüketilmesi yaygın olan bitki çaylarından biri de papatya çayıdır.

PAPATYA ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Âdet gecikmesi durumlarında, papatya çayı tüketimi âdet söktürmeye yardımcı olabilir. Papatya çayının biberiye ile beraber tüketilmesi ise bu âdet söktürücü özelliği artıran bir kullanım şekli olacaktır. Bu nedenle papatyanın biberiye bitkisi ile birlikte kaynatılması suretiyle hazırlanan bitki çayı, gerek âdet söktürmeye gerekse âdet döneminde ağrı ve krampların rahatlatılmasına yardımcı olan bir çaydır.

ÂDET GECİKMESİNE HANGİ ÇAY İYİ GELİR?

"Âdet söktürmek için ne yapmak gerekir?" sorusuna toplumda verilen en yaygın yanıt, çeşitli bitki çayları tüketmek yönündedir. Aslında âdet düzensizliği yaşayan kadınların ilk iş olarak mutlaka bir doktora muayene olmasında yarar vardır. Ancak toplumda âdet döneminin gecikmesi durumunda çeşitli gıda ve içecek takviyeleriyle âdet söktürmeye çalışmak yaygın bir davranıştır. Bu konuda da bitki çayları başlıca gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır. Âdet söktürücü olarak kullanılan bitki çayları, kekik çayı, adaçayı, biberiye çayı, papatya çayı, civanperçemi çayı, kantaron çayı, mine çiçeği çayı gibi çaylardır.