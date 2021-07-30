Tahin süt yapar mı? Tahin anne sütünü arıtır mı?

Tahin insan sağlığı için önemli faydalar sağlamaktadır. Kalp sağlığının korunmasından vücudumuzdaki bağışık sisteminin güçlenmesine varıncaya kadar birçok faydası vardır. Tahin aynı zamanda tam bir kalsiyum deposudur. Tahin içerisinde demir, çinko, potasyum, bakır, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller bulundurur. Anne ve bebek içinde sağlıklı bir üründür.

TAHİN SÜT YAPAR MI?

Emziren anneler için en önemli şeylerden biri süt verimini arttıracak besinler tüketmektir. İşte bunlardan biri de kesinlikle tahindir. Tahin anne sütü yaparak bebeğin sağlıklı beslenmesine yardımcı olur. İçerisindeki mineraller sayesinde de bebeğin sağlığını korur.

EMİZİREN ANNE TAHİN YİYEBİLİR Mİ?

Tahin süt oluşumunu destekler ama kalorisinden dolayı fazla tüketirseniz kilo alabilirsiniz. Bu yüzden tahin tüketirsen günlük 2-3 kaşık olacak şekilde faydalanmalısınız. Günde 2 kaşık tahin tüketmek vücuttaki zehirleri ortadan kaldırır. Beslenme uzmanları kahvaltı soflarımızdan eksik edilmemesi gereken bir besin olduğunu ifade etmektedirler.

TAHİN ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRIR MI?

Tahin anne sütünü arttırmaktadır. Kalsiyum açısından oldukça zengin olması dolayısıyla tahin, anne ve bebeğin vücudundaki kemik gelişiminin önemli bir yardımcısıdır. Yüksek E vitamini içeriğine sahip olan tahin damarların gevşemesini sağlar. Tahinin içeriğinde yar alan magnezyum minerali, yüksek tansiyonu düşürücü etkiye sahiptir. Ayrıca kalp krizi riskine karşı koruyucu etkiye sahiptir.

TAHİN GAZ YAPAR MI?

Emziren anneler en çok yaşadığı sorunlardan biri gaz sancılarıdır. Bu yüzden süt yapıcı olan tahinin gaz yapıp, yapmadığını merak etmektedirler. Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını destekleyen tahin, midede ve bağırsaklarda biriken gazları sökücü özellik gösterir. Bu yüzden gaz sancılarına iyi gelir.