Tarçın süt yapar mı? Tarçın anne sütünü artırır mı?

Defnegiller familyasından anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen aromatik kokulu ağaç cinsine tarçın denilir. Tarçın baharatı, ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutup öğütülmesiyle elde edilmektedir. Hoş kokusu ve pastalardaki tadı ile meşhurdur. Kahve, çikolata ve meyve soslarında da oldukça çok kullanılır. Şeker hastalığını önleme konusunda yardımcı olur, romatizmaya karşı önleyici bir etkisi vardır, kan şekerinin düşmesini sağlar ve zayıflamaya yardım eder. Bunun yanında anne ve bebek için mucizevi etkileri vardır.

TARÇIN SÜT YAPAR MI?

Tarçın anne sütü yapmaktadır. Tarçın, süt salgılanmasına önemli derece de yardımcı olur. Emziren anneler bu yüzden tarçını oldukça çok tercih etmektedirler. Tarçın ayrıca anne sütünü bebeğin seveceği hale getirir. Tarçının diğer faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Şeker hastalığına karşı etkilidir.

Romatizmaya karşı etkilidir.

Kan şekerinin düşmesini sağlar.

Faranjite karşı etkilidir.

Kronik yorgunluğu iyi gelir.

Stres, gerginliği alır

Sakinleştirici etkisi vardır.

Yüksek tansiyon riskini aza indirir.

Doğal antibiyotiktir.

Mideyi korur.

TARÇIN ANNE SÜTÜNÜ NASIL ETKİLER?

Tarçın anne sütüne etki eden sağlıklı besinlerden biridir. Tarçını süt ile karıştırıp içerseniz daha etkili olacaktır. Tarçın ayrıca, açlık ve tokluk şekerlerini dengeye sokuyor. Günde toplam bir çay kaşığına denk gelecek şekilde tarçınlı süt tüketimi süt üretiminde etkilidir. 3 gram tarçın, 1 tarçın kabuğuna denk diyebiliriz.

ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRMAK İÇİN TARÇIN NASIL KULLANILIR?

Ballı tarçın

Bir tutam tarçını 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı ılık sütün içerisine dökün. 2 ay boyunca uyumadan önce tüketin.

Tarçın çayı

Bir demliğin içine 2 su bardağı su koyup, kaynatın. İçerisine isteğe göre 2-3 dilim elma koyabilirsiniz. Bir fincanın içine toz tarçını ilave edin. Su kaynadıktan sonra tarçının üzerine dökün. 10 dakika demlensin ve sonra içerisine bal ekleyerek içebilirsiniz.