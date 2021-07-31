Karabaş çayı faydaları nelerdir? Karabaş çayı nasıl yapılır?

Günümüzde yaygın bir kullanıma sahip olan karabaş otu halk arasında Fransız lavantası, yalancı lavanta, gargan ve keşiş olarak da adlandırılır. Şifa deposu olan karabaş bitkisi yaygın olarak çay şeklinde tüketilir. Pek çok hastalığa iyi gelen karabaş çayı baş ağrısından mide bulantısına, kalp rahatsızlıklarından kanser tedavisine kadar geniş perspektifte faydası olan bir çaydır.

KARABAŞ ÇAYI FAYDALARI

Karabaş otu çay şeklinde tüketilerek faydalarından yararlanılabilecek bir bitkidir.

Soğuk algınlığı, öksürük, sinüzit, grip, nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığını önler. Baş ağrısı ve migrene iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonu ve vajinal bölgede oluşacak enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterir. Birçok kanser türünün gelişmesini engelleyici etkisi vardır. Mide bulantısı ve romatizmalı ağrıları giderir. Hazımsızlığa iyi gelir ve mide gazını engeller. Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Kas ağrılarına iyi gelir.

KARABAŞ ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 su bardağı su kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu eklenir. Ağzı kapatılarak 1-2 dakika kadar kaynatılır, ardından süzülür.

Karabaş çayı hazırlarken kurutulmuş karabaş otu yerine tohumda kullanabilirsiniz.

KARABAŞ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Sıkça tüketilen karabaş çayı pek çok rahatsızlığa iyi gelen şifalı bir çaydır. Mikrop öldürücü özelliğe sahip olan karabaş çayı yaraların iyileşmesinde etkilidir. Hafızayı güçlendirici bir etkiye sahiptir. Kan dolaşımını hızlandırarak damar tıkanıklığını önler. Sakinleştirici bir özelliği vardır ve bundan dolayı baş ağrılarına da iyi gelir.

KARABAŞ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Karabaş çayı kaynamış suyun içerisine kurutulmuş karabaş otu eklenip birkaç dakika kaynatıldıktan sonra 5 dakika bekletilerek demlendirilir.

KARABAŞ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kilo vermenin en önemli yollarından biri de metabolizmayı çalıştırmaktır. Karabaş otu da metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Karabaş çayı metabolizmayı dengeleyerek kalorilerin normal şekilde yakılmasına yardımcı olur ve bu sayede zayıflamayı kolaylaştırır.

KARABAŞ ÇAYI TARİFİ

1 fincan su

1 tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu

1 tatlı kaşığı bal

Limon

Kaynamış suyun içerisine karabaş otu eklenir 2-3 dakika kaynatıldıktan sonra 5 dakika kadar demlendirilir. Ardından içine bal ve limon eklenir.

Karabaş çayını günde 2 kez tüketebilirsiniz.

KARABAŞ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

İdrar yolu enfeksiyonlarını giderici bir etkisi olan karabaş çayı aynı zamanda adet söktürücü bir özelliğe de sahiptir.

KARABAŞ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan karabaş çayı özellikle idrar yolu enfeksiyonunun giderilmesinde işe yarar. Sigarayı bırakmak isteyenler için faydalı olduğu söylenir. Astım ve sera nöbeti hastalarının karabaş çayını içmesi önerilir. Bu sayede sakinleştirici bir etki sağlar. Kalbi güçlendirmeye yardımcı olan karabaş çayı kolesterolü de dengeler. Güçlü bir antioksidan etkisi olan karabaş otu hücrelerin yenilenmesinde de oldukça işe yarar. Ayrıca doğal balgam söktürücüdür.