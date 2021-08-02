Protein tozu kilo aldırır mı? Protein tozu ne işe yarar, kilo yapar mı?

Protein tozu, içerisinde yaklaşık %80-85 oranında protein içeren bir karışımdır. Bu karışım genellikle sporcular tarafından süte, yoğurda karıştırılarak kullanılır. Protein tozu genellikle hızlı ve daha büyük kas kütlesi yapmak isteyen sporcular tarafından kullanılmaktadır. İşte protein tozu hakkında detaylar…

PROTEİN TOZU KİLO ALDIRIR MI?

Protein tozu kullanımını göre kilo aldırabilir ya da verdirebilir. Burada kullanan kişinin nasıl kullandığı çok büyük bir etkendir. Eğer protein tozunu kullanan kişi protein ağırlıklı besleniyor günlük protein ihtiyacını karşılayacak kadar protein alıyor ve daha sonrasında protein tozu kullanıyor ise kullandığı protein tozu yağa dönüşerek kişinin kilo almasına sebep olabilir. Ayrıca kişi çok az spor yapıyor ya da hiç spor yapmıyorsa da kullandığı protein tozu kilo aldırabilir. Fakat protein tozu doğru kullanılıyor ise protein tozu uzun süre tokluk sağladığı için kilo vermeye yardımcı olabilir.

PROTEİN TOZU NE İŞE YARAR?

Protein tozu özellikle ağır spor yapan kişilerin kas yapımını hızlandırmak ve arttırmak amacı ile kullandığı bir takviye edici gıdadır. Asıl amacı günlük protein ihtiyacı alınan besinler ile karşılanamadığı zaman vücuda destek amacı ile kullanılmaktadır. Fakat sporcular için ek protein alımı kas yapmak isteyenlerde daha hızlı ve daha büyük bir sonuç elde edilmesine yardımcı olacaktır.

Doktor tavsiyesi ile yaşlı bireyler de protein tozu kullanabilmektedir. Protein tozunun yaşlı bireylerdeki kullanım amacı ise kas kaybını önlemektir. Yaş ile birlikte hareketimizi sağlayan kas kütleleri yıkılmaktadır. Kas yıkımını önlemek için vücuda yeterli olarak protein alınması gereklidir. Yeterli protein besinlerden alınmadığı zamanlarda yaşlılar protein tozlarından yararlanabilmektedir.

PROTEİN TOZU KULLANMANIN ZARARI VAR MI?

Sporcuların sıkça kullandığı takviyelerden birisi olan protein tozunun asıl amacı sporcuların hızla kas inşa etmesini sağlamaktır. Bu ek gıdanın yararlı ya da zararlı olup olmadığı yıllardır tartışılan bir konudur. Protein tozu dengeli ve düzenli beslenme ile kullanıldığında vücuda bir zararı olmadığı bilinmektedir. Fakat önemli olan bir detay ise protein tozu kullanırken yeterince sıvı alımı yapabilmektir. Yeterince sıvı alınmaz ise vücutta bulunan yüksek protein konsantrasyonu böbrekleri zorlayabilir. Bu da böbrek hasarlarına yol açabilir.

PROTEİN TOZU GÜNDE NE KADAR KULLANILIR?

Beslenme programını bilmeden bu soruyu cevaplamak oldukça güçtür. Bu sorunun cevaplanabilmesi için öncelikle günlük almanız gereken protein miktarını gram olarak hesaplamanız gerekir. Daha sonra ise sizin günlük diyet ile vücudunuza almış olduğunuz protein miktarını gram olarak hesaplamanız gerekir. Eğer arada fark kalıyor ise bu eksik kalan miktarı protein tozu kullanarak kapatabilirsiniz. Bu da sizin günde ne kadar protein tozu kullanmanız gerektiğini gösterecektir.

SPOR YAPMADAN PROTEİN TOZU KULLANMAK KİLO ALDIRIR MI?

Spor yapmadan protein tozu kullanmanın kilo alıp aldırmayacağı merak konusudur. Bununla ilgili uzmanlar kesin bir yargıya varmasa da günlük protein ihtiyacını besinlerden karşılayabilen kişilerin protein tozu kullandığında kilo aldığı ortaya çıkmıştır.