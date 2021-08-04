Böğürtlen çayı faydaları nelerdir? Böğürtlen çayı nasıl yapılır, demlenir?

İnsan sağlığına yararları saymakla bitmeyen böğürtlen tam bir vitamin deposudur. K vitamini ve C vitamini zengini olan böğürtlen, lif kaynağı ve manganez açısından vücudumuza doğal bir ilaçtır. Ağızda egzotik bir tat bırakan ve günümüzde daha çok meyve olarak tüketildiği düşünülen böğürtlen, böğürtlen çayı olarak da vücudumuza yararı ile birlikte adından söz ettirmeye başlamıştır. Böğürtlen çayı ne işe yarar? sorularına cevap olarak faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI FAYDALARI

Aksatılmadan tüketildiği takdirde vücudumuzdaki zararlı kimyasalların vücudumuzdan kolayca kurtulmasına yardımcı olur.

Ağız sağlına iyi gelmekle beraber nefesimizi tazeler ve bu sebeple ağız içindeki bakteri oluşumuna sebebiyet vermez.

Göz sağlığı için yüksek etkileri vardır.

Yüksek kolesterol durumunda düzenleyici etkisi vardır.

Şeker hastaları için dengeleyici bir etkisi vardır.

İçerisinde var olan K vitamini kan pıhtılaşmasının oluşmasını engeller. Bu yüzden vücudumuzda bulunan yaraların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

İçerisinde bulunan C vitamini kemiklerimizi güçlendirir

Sorunlu ciltlere iyi gelmekle beraber cildi sıkılaştırır ve genç bir görünüm katar.

Kış aylarında yakalandığımız gribal enfeksiyon sonucu olan nezle, solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik koruma sağlar.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI NASIL YAPILIR?

Böğürtlen çayı hem taze hem kuru şekilde elde edilebilir. Böğürtlen çayı nasıl demlenir ? sorularına cevap niteliğinde olan böğürtlen çayı tarifi işte sizlerle. Taze yapılmak istenildiği zaman böğürtlenler bir kase içerisinde çatal yardımıyla ezilerek tüm suyunu, posasını ve çekirdekleri ile birlikte kaynamış olan suyun içine bırakılır ve demlemeye hazır hale getirilir. Yaklaşık olarak 10-15 dakikada hazır olan böğürtlen çayı içerisindeki posa sebebiyle suyun üstünde köpüklenme yapar. Bu köpük bir kaşık yardımıyla üzerinden alındıktan sonra hazır hale gelir. Taze meyveden hazırlanan böğürtlen çayı kurutulmuş haline göre daha kolay ve pratiktir. Kurutulmuş şekli ise şu şekilde yapılır. Kuru halde olan böğürtlen yaprakları bir kabın içine konulur ve üzerine kaynamış olan su dökülür. Yaklaşık olarak 10 dakika bekletildikten sonra yapraklar süzülüp tüketilebilir.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Böğürtlen çayının bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik faydaları vardır. Gribal enfeksiyon adı altında kış aylarında sıklıkla rastladığımız solunum rahatsızlıklarını engellemeye karşı olumlu etkisi vardır. Ağız sağlığı kapsamında oluşan yara ve bakterilere karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak sıklıkla tüketilir.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Böğürtlen çayı zayıflamak isteyenlerin ilgi odağı halindedir. Tek başına etki sağlamayan fakat diyet listesi içerisinde yer alması gereken yardımcı bir çaydır. Böğürtlen çayı, içerisinde bulunan lif kaynağı bakımından oldukça zengin olduğundan dolayı sağlıklı yönde kilo verilmesine yardımcı olur.

BÖĞÜRTLEN ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Böğürtlen çayı C vitamini ve antioksidan bakımından oldukça zengindir. İçerisinde bulunan bu vitaminler sayesinde vücudumuzu dinç tutar ve kadınların yüksek ağrıyla geçirdiği bu regl döneminde adet söktürücülüğü kuvvetli olan ve kasıklarda oluşan şiddetli ağrıların hafifletmesine yardımcı olur. Böğürtlen çayının sağlamış olduğu bu yararlarla birlikte tam olarak regl döneminde kadınlara dost olan bir çay diyebiliriz.