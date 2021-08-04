Civanperçemi çayı faydaları nelerdir? Civanperçemi çayı nasıl yapılır, demlenir?

Civanperçemi kokusu ve görünüşü ile dikkat çeker. Sarı ve çiçekli bir bitki olan civanperçemi oldukça hoş bir kokuya da sahiptir. Farklı isimlerle de bilinen civanperçeminin insan sağlığına sayısız faydası bulunur. Peki Civanperçemi çayı faydaları nelerdir? Civanperçemi çayı nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI FAYDALARI

Civanperçemi özellikle kadınlar tarafından kullanılan bir bitkidir. Civanperçemi neye iyi gelir? sorusunun ilk cevabı kadın hastalıklarıdır. Kadınlar tarafından düzenli olarak civanperçemi çayı tüketildiğinde beyaz akıntının kesildiği görülür. Bunun yanı sıra kadınlarda rahim kanseri ve enfeksiyonların oluşmasını engeller. Peki civanperçemi ne işe yarar?

Civanperçemi, mide hastalıklarına ve rahatsızlıklarına iyi gelir.

İştah açıcı bir bitki çayıdır.

Gaz oluşumunu engeller, mideyi rahatlatır.

Bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlar. Kabızlık sorununa iyi gelir.

Civanperçemi çayı özellikle kış aylarında bulaşıcılığı arta gribal enfeksiyonlara karşı koruyuculuk sağlar ve direnç kazanmanıza yardımcı olur.

Civanperçemi ateş düşürmede etkili olur, balgam söktürücü özelliği bulunur.

Mide ağrılarına iyi gelir.

Kal ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Yüksek tansiyonu düzenler.

Cilde ve cilt hastalıklarına iyi gelir. Cilt yaralarının ve sivilcelerin daha hızlı iyileşmesini sağlar. Akne sorununa iyi gelir.

Yatıştırıcı etkisi vardır, uykusuzluk problemlerine iyi gelir.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Lezzeti, kokusu ve rengi ile keyifle içilen civanperçemi çayı nasıl demlenir? sorusunun cevabı oldukça basittir.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI TARİFİ

Civanperçemi çayı için ilk olarak 1 su bardağı suyu ocakta kaynatın. Ardından 2 ya da 3 adet civanperçemi otunu kaynayan suyun içine atın. Ardından 10 dakika kadar civanperçemini kaynar su içinde bekletin. Demledikten sonra civanperçemi çayını süzerek tüketin. Civanperçemi çayından en fazla faydayı almak için tüketim miktarına dikkat etmelisiniz. Bunun için önerilen miktar günde 2 bardaktır. Eğer fazla tüketim gerçekleşirse civanperçemi çayı vücutta alerjiye yol açabilir. Bunu yanı sıra kalp ritminin artmasına da yol açar. Kabızlık da civanperçemi çayının fazla tüketilmesinin sorunlarından biridir.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak isteyen kişiler genellikle doğal bitki çaylarından faydalanmak ister. Civanperçemi çayı da bunlardan biridir. Civanperçemi iştah açıcı bir özelliğe sahip olsa da bağırsakların daha iyi çalışmasına ve sindirim sistemini de düzenlemeye sahiptir. Bu da şişkinlik ve kabızlığın önüne geçer. Bu yüzden civanperçemi doğru ölçülerde tüketildiğinde direkt olarak zayıflamaya yardımcı olmasa da diyet listelerini destekleyebilir.

CİVANPERÇEMİ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Kadınların korkulu rüyası olan, günlük ve sosyal hayattaki hareketleri dahi kısıtlayan regl döneminde doğal bitki çayları tercih edilebilir. Bazı bitki çayları adet dönemlerinde ya da öncesinde kullanıldığında adet söktürücü özelliğe sahiptir. Aynı zamanda ağrıları ve sancıları da azaltır. Civanperçemi çayı da regl döneminde kullanıldığında adet gecikmelerinin önüne geçer ve adet dönemini düzene sokar. Adet düzenleyici özeliği olan civanperçeminin hazırlanışı da oldukça basittir. Bu yüzden sıklıkla kullanımı tercih edilir. Regl döneminde civanperçemi çayının kullanılmasının bir diğer etkisi de kokusu ve lezzetidir. Sarımsı rengi, hoş kokusu ve yumuşak tadı ile kolaylıkla herkes tarafından içile civanperçemi çayını limon ve bal ile karıştırarak da tüketebilirsiniz.