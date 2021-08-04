Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli? Tarçınlı su günde kaç bardak içilir?

Tarçın, defnegiller familyasına ait, yaprak dökmeyen, aromatik ve kokulu bir ağaçtır. Lezzetli ve şifalı bir baharat olarak kullanımı antik Mısır'a kadar gitmektedir. Kolesterolü düşürme, kan dolaşımını düzenleme, bağışıklığı arttırma, ağrı kesici ve kas gevşetici, kemiklerini güçlendirme, mideyi rahatlatma gibi özellikleri bulunan tarçın aynı zamanda kilo vermeye de yardımdır. Kullanım alanı oldukça geniş olan tarçın, vitamin ve mineraller konusunda da zengindir. İçerisinde A, C, E ce K vitaminlerinin yanında çinko, demir, kalsiyum, magnezyum, manganez ve potasyum bulunmaktadır.

ÇUBUK TARÇIN SUDA NASIL KULLANILIR?

Tarçınlı su, kilo vermeye yardımcıdır. Aynı zamanda regl sancılarını hafifletir, sindirimi düzenler, kolesterolü düşürür ve baş ağrısına, boğaz ağrısına, öksürüğe iyi gelir. Yapılışı ise oldukça kolaydır:

5 su bardağı suya 4 tane çubuk tarçın eklenir ve kaynatılır, uzun süre kaynaması şart değildir. Bu suyu her susadığınızda içebileceğini gibi sabahleyin aç karna ya da gece uykudan önce büyük bir bardak olarak da içebilirsiniz. Bu yöntem en fazla 2 hafta kullanılmalıdır. 2 haftadan sonra bir süre ara verilmesi önerilmektedir.

ÇUBUK TARÇINLI SU NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Çubuk tarçınlı suyu 1-2 litrelik şişe veya sürahilerde hazırladığınız takdirde sürekli içebilirsiniz. Yine de dikkatli olmakta fayda vardır. Her şeyin fazlasının zararlı olduğu için tarçını da kontrolsüz ve fazla tüketmek kabızlığa yol açabilir. Yüksek tansiyon hastalarının ilaçlarının etkisini arttırabilmektedir. Bu yüzden tüketim miktarı için doktorunuza danışmanız en iyisi olacaktır.

TARÇINLI SU GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLİR?

Tarçınlı suyun günde en fazla 2 litre tüketilmesi önerilmektedir. Bu da 10 su bardağına eşittir. Bu miktarı aşmamak ve çubuk tarçınlı suyu en fazla 2 hafta boyunca tüketmek oldukça önemlidir.

BİR ÇUBUK TARÇIN KAÇ KEZ KULLANILIR?

Bir çubuk tarçın sadece bir kullanımlık değildir. Çubuk tarçınlar dört kereye kadar kullanılabilmektedir. Dört kereden sonrasında çubuk tarçınınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Çubuk tarçın kaynatılmaya devam edildiği takdirde aromasını, içerdiği vitamin ve mineralleri kaybedecektir.

ÖDEM ATMAK İÇİN TARÇINLI SU

Ödem atmak için kullanılan tarçınlı suyun birçok farklı tarifi vardır. Bu karışımlarda çubuk tarçın ya da toz tarçın kullanılabileceği gibi isteğe göre limon, zencefil ve zerdeçal da eklenebilir. Limonlu tarçınlı suyun kan şekerini dengede tuttuğu ve ani acıkmaların önüne geçebildiğini unutmayın. İşte sizin için hazırladığımız birkaç tarçınlı su tarifi:

3-4 adet çubuk tarçını 5 bardak suya ekleyip yaklaşık 10 dakika kaynatın. Ocağı kapatmaya yakın isteğe göre defneyaprağı, karanfil, zencefil ya da zerdeçal ekleyebilirsiniz. Soğuduktan sonra gün içerisinde tüketin. Yine isteğe göre içmeden önce limon koyabilirsiniz.

250 ml. kadar suya 1 tatlı kaşığı toz tarçını ekleyin ve kaynatın. (Bir su bardağına bir tatlı kaşığı tarçın olarak ayarlayıp miktarı çoğaltabilirsiniz.)

TARÇINLI SU KAYNATMADAN İÇİLİR Mİ?

Kaynatmadan da tarçınlı su yapabilmek mümkündür. Daha pratik bir tarif olarak 1 litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tarçın atarak karıştırıp tüketebilirsiniz. Ya da 1 litre ılık suyun içine 2-3 adet çubuk tarçın atıp bekletebilir, gün içerisinde tüketebilirsiniz. Yine isteğe göre içine antioksidan özellik taşıyan limon ekleyerek bu karışımı daha güçlendirebilirsiniz.