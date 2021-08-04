Dağ çayı faydaları nelerdir? Dağ çayı nasıl yapılır, demlenir?

Daha çok dağ eteklerinde yetişen dağ çayının insan sağlığı üstünde önemli etkileri vardır. İnsan vücuduna doğal yöntemlerle sağladığı faydalarına geldiğimizde herkes dağ çayı faydaları nelerdir? Dağ çayı nasıl yapılır? sorularına cevap bekliyor. İşte tüm cevaplar yazımızda sizlerle.
DAĞ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?
Vücudumuzdaki bağışıklık sistemini güçlendiren dağ çayı tam bir mide dostudur. Anadolu çağı olarak da bilinen dağ çayı vücut sistemini toparlandıran güçlü özelliklere sahiptir. Bu özellikler aşağıdaki yazımızda sizlerle beraber.
DAĞ ÇAYI NASIL YAPILIR?
Genellikle ormanlar ve dağlık bölgelerde yetişen doğa mucizesi olan dağ çayının yapımı oldukça basittir. Faydalarını öğrenen kişiler dağ çayı tarifi, dağ çayı nasıl demlenir? sorularının cevaplarını merak ediyor.
İşte dağ çayı tarifi:
1 bardak su dolu demlik veya tencere içerisine yaklaşık olara 1 yemek kaşığı dağ çayını ilave edin. Daha sonra kaynamaya bırakın. Biraz kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatın ve demlemeye bırakın. 5 dakika kadar demlenmeye bıraktıktan sonra tanelerini ayırmak için dağ çayını süzgeçten geçirdikten sonra çay içmeye hazır hale gelir. Dağ çayının faydalarından yararlanmak için düzenli kullanım önemlidir. Gün içerisinde 3 defa tüketmekte yarar vardır. Dağ çayını 7 gün bu düzende tüketirseniz 1 hafta ara verdikten sonra tekrar aynı düzene dönebilirsiniz.
DAĞ ÇAYI NEYE İYİ GELİR?
Dağ çayı içinde bulunan yüksek antioksidan sayesinde vücudumuza bir koruma kalkanı sağlıyor. Dağ çayı ne işe yarar? Soruları kapsamında dağ çayının nelere iyi geldiklerinden bahsedersek hem çay olarak hem de yağ olarak tüketebileceğimiz dağ çayı, grip nezle gibi rahatsızlıklarda iyileşme süresini kısaltır. Oluşan öksürükleri dindirir. Balgam sökücü özelliği vardır.
DAĞ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?
Sağladığı yararlar sayesinde akıllarda oluşan dağ çayı zayıflatır mı? sorularına cevap arayanlara son nokta. Dağ çayı direkt olarak zayıflamak isteyen kişilerin beklentisini karşılamaz. Yemeklerin içine katıldığı zaman kilo vermeye çalıştığınız dönemde hızlandırıcı etkisi olur. İdede oluşan gaz ve şişkinlik problemlerini giderir.
DAĞ ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?
Kadınların regl dönemlerinde korkulu rüyası olan sancı ve ağrılar için dağ çayı birebir fayda sağlamaz. Sakinleştirici etkisi sebebiyle ağrılarla baş edilebilir fakat kesin bir şekilde ağrıyı hafifletmez.