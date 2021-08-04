Defne çayı faydaları nelerdir? Defne çayı nasıl yapılır, demlenir?

Genellikle yemeklerde kullanıldığı düşünülen defne yaprağı çay olarak da tüketilir. Defne yaprağı bazı rahatsızlılara karşı olumlu etkileri sonucu doğal bir tedavi yöntemi olarak da kullanılır. Demir açısından da oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Defne çayı nelerdir? Defne çayı nasıl yapılır sorularına aradığınız tüm cevaplar işte burada.

DEFNE ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Defne çayı insan sağlığına faydaları bakımından oldukça zengin olan bitkilerin başında yer alır. Defne yaprağında bulunan A vitamini ile beraber içerisinde kalsiyum, manganez ve yüksek oranda magnezyum barındırır. Defne çayının insan vücuduna sağladığı faydalar aşağıdaki şekilde belirtilmektedir.

Yaz aylarında insan vücudunda oluşan yüksek terlemeyi engellemek amacıyla adından söz ettirir.

Gözde oluşan şişkinliklerin kısa sürede inmesi ve bununla beraber kapsamlı bir göz sağlığı için ek takviye olarak da alınır.

İçerisinde yoğun olarak bulunan antioksidan sayesinde cilt problemlerine iyi gelmekle beraber cilde sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Yağlı ciltler için dengeleyici bir etkisi de söz konusudur.

Defne çayı yemek konusunda sorun yaşayan kişiler için iştah açıcı bir çay olmakla beraber uyku problemlerinin düzelmesine de olumlu yönde etki eder.

Faydaları saymakla bitmeyen defne çayı yoğun balgam sonucu oluşan öksürüklere iyi gelerek doğal yollarla balgam sökülmesine yardımcı olur.

Vücuda direnç katan defne çayı tüm hastalıklar karşısında bir koruma sağlar.

DEFNE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Defne yaprağı çayı faydalı bitkiler arasında gözde olan bir lezzettir. Defne çayının yararını görmek için doğru bir şekilde demlenmesi gerekir. Defne çayı nasıl demlenir sorunlarının cevabını bulacağınız, faydalı defne çayı tarifi aşağıdaki yöntemle kısa sürede hazırlanarak içime hazır hale gelir.

Demleme yapacağımız suyun iyice kaynaması çayın doğru yapımı için ilk adımdır. Bunun ardından yaklaşık olarak 2- 3 adet defne yaprağı kaynayan suyun içine konulur ve 4-5 dakika demlemeye bırakılır. Daha sonra ise defne çayını süzerek yaklaşık olarak 7-8 dakika beklemeye bırakılır. Bu şekilde defne çayı sert gelir ve tüketimi zor olursa isteğe ve damak zevkine göre içerisine tatlandırmaya yönelik bal veya süt eklenebilir. Bir başka hazırlama tekniği ise defne yaprağı ve suyu beraber kaynamaya bırakılır. Yaklaşık olarak 4 dakika beraber kaynatıldıktan sonra yapraklar süzülür ve hazır hale gelir.

DEFNE ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Defne çayı insan sağlığına inanılmaz etkileriyle gözler önündedir. İçerisinde yüksek miktarda A vitamini barından defne yaprağı kullanıldığı her alanda vücudumuza katkı sağlar. Her mevsimde rengini koruması ile dillere düşen defne yaprağı yemeklerde de sıklıkla tercih edilen bitkilerden biridir. Defne yaprağının çayı ise şifalı bitkiler kategorisinde yer alan ve en çok tüketilen bitki çaylarına öncülük eder. Defne çayı sağlık açısından adından söz ettirmekle beraber kokusuyla insanları etkisi altına alır. Keskin kokusu ve yapısı ile beraber solunum yollarında sorun yaşan kişilere de iyi gelir.

DEFNE ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Defne çayının sakinleştirici etkisiyle adından söz ettirdiğini bilmekle beraber vücuda direnç katar. Bunlarla beraber akıllara adet söktürücü özelliği var mı sorusunu getirir. Kadınların yoğun ağrılarla geçirdiği bu regl döneminde sakinleştirici etkisiyle az da olsa rahatlatması söz konusudur. Fakat adet söktürücü adı altında yüksek bir beklentiye girilmemesi gerekir.