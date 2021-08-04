Turşu kilo aldırır mı, diyette yenir mi? Hangi turşu kaç kalori?

Salatalık, biber, fasulye, lahana, pancar, domates gibi pek çok çeşidi bulunan turşu oldukça severek tüketilen bir besindir. Turşu sık tüketildiği için de kilo aldırıp aldırmadığı her zaman merak konusu olmuştur. Turşu çeşitlerinin genellikle kalorisi oldukça düşüktür. İşte turşu hakkında merak edilen soruların cevapları…

TURŞU KİLO ALDIRIR MI?

Turşu pek çok çeşidi bulunan ve sık sık tüketilen bir besindir. Oldukça severek yenilir ve genelde yemeklerin yanında eşlikçi olarak tüketilir. Turşunun hem kendisi yenir hem de suyu içilebilir. Ve turşunun pek çok çeşidi bulunur. Bu çeşitler; salatalık, kornişon, biber, domates, lahana, pancar, fasulye, kırmızı lahana vb. ve daha birçok çeşit. Sık sık tüketilen turşunun kilo aldırıp aldırmadığı da merak konusudur. Turşu eğer dikkatli bir şekilde tüketilirse kilo aldıran bir şey değildir. Fakat içeriğindeki tuz ve sirke oranı ile vücutta su tutumuna sebep olabilmektedir. Bu nedenle dikkatli tüketilmesi gerekir. Kilo aldırmamasının sebebi ise turşunun kalorisinin oldukça düşük olmasıdır. Fakat bilinçsiz ve fazla bir şekilde tüketilirse turşu fazla kalori aldırabilir ve kilo alımına sebep olabilir. Bazı turşu türleri ise dengeli bir şekilde tüketilirse kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu türler içerisinde bol lif içeren türlerdir. Lifli besinler insanlara tokluk hissi verdiği için iştahı azaltır ve az yemeği sağlar bu sebep ile kilo vermeye yardımcı olur.

HANGİ TURŞU KAÇ KALORİ?

Turşu yemeklerin yanında sık sık tüketilen bir eşlikçidir. Turşu genellikle yemeklerin yanında tüketilse de içeriğindeki yüksek tuz ve sirke oranı ile tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken bir besindir. Turşu sık sık tüketildiği için kalorileri de merak edilmektedir. İşte turşuların kalorileri şu şekilde belirtilmiştir.

100 gram salatalık turşusunun kalorisi 7 kalori olarak belirtilmiştir.

100 gram acı biber turşusunun kalorisi 24 kalori olarak belirtilmiştir.

100 gram pancar turşusunun kalorisi 15 kalori olarak belirtilmiştir.

100 gram lahana turşusu 17 kalori olarak belirtilmiştir.

100 gram fasulye turşusu 23 kalori olarak belirtilmiştir.

100 gram karışık turşunun kalorisi 36 kalori olarak belirtilmiştir.

100 gram turşu kavurmasının kalorisi 39 kalori olarak belirtilmiştir.

100 gram turşu suyunun kalorisi ise 12 kalori olarak belirtilmiştir.

DİYETTE TURŞU YENİR Mİ?

Diyette turşu yenmesi insanların merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Fakat turşunun insan vücuduna faydası da bulunmaktadır. Turşunun kalorisi de düşük olduğu için kilo vermesi sürecinde olan insanların turşu tüketmesinde bir sakınca görülmemektedir. Özellikle bazı turşu türlerinin tüketilmesi diyete yardımcı olabilmektedir. Bu türlerden bir tanesi de lahana turşusudur. Diyette lahana turşusu tüketimi içerisinde bulunan lifler sayesinde uzun süre tok kalmaya yardımcı olur. Bu nedenle diyette lahana turşusu tüketilebilir. Turşu zayıflamaya yardımcı olduğu için de diyette tüketimi tavsiye edilen bir besindir. Turşu tüketimi bağırsaklarda bulunan toksinleri uzaklaştırarak sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Fakat turşu tüketirken dikkatli olunmalı ve bilinçsiz bir şekilde turşu tüketilmemelidir.