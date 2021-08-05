Taze zencefil çayı faydaları nelerdir? Taze zencefil çayı nasıl yapılır, demlenir?

Zencefil Güney Asya kökenli bir bitkidir. Doğal bir antioksidan özelliği bulunan zencefil çayı da pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. C, E,ve B6 vitaminleri içeren zencefil; çinko, bakır, potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum bakımından da zengindir. Özellikle solunum yolları problemlerinde etkili olan zencefil çayı öksürükten hazımsızlığa, ağız sağlığından saç sorunlarına kadar geniş alanda fayda sağlamaktadır.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI FAYDALARI

Özellikle kış aylarında zencefili kullanmayan ve faydalarından yararlanmayan yoktur. Zencefil gibi zencefil çayı da oldukça faydalıdır.

Zencefil çayı soğuk algınlığına iyi gelerek boğaz ağrısını dindirir. Mide bulantısı ve baş dönmesine iyi gelir. Zencefil çayı kronik ağrılar, kas ve romatizma ağrılarına karşı faydalıdır. Sindirimi hızlandıran zencefil çayı gaz problemini de giderir. Hazımsızlığa iyi gelir ve alerjik reaksiyonları hafifletici özelliğe sahiptir. Adet sancısına iyi gelir ve adet kramplarını giderir. Antiseptik özelliğe sahiptir ve bu nedenle mide ve bağırsak kramplarına iyi gelir.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Taze zencefil çayı yapmak için küçük boy zencefil kabuğu yeterlidir. Zencefilin kabuğunun soyularak çay yapılması daha uygundur. 1 su bardağı kaynamış suyun içerisine küçük boy taze zencefili ekleyip 10 dakika kaynatarak zencefil çayını elde edebilirsiniz. İçerken içine 1 tatlı kaşığı bal ekleyerek de tüketebilirsiniz. Böylece öksürük problemine de iyi gelir.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Taze zencefil çayı mide bulantısına iyi gelir.

Doğal balgam sökücüdür.

Kan şekerini düzenler.

Adet ağrılarına iyi gelir.

Solunum yolları hastalıklarını giderir.

Astım rahatsızlığını tedavi eder.

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur.

Ağız bakterilerine iyi gelir.

Saç köklerini güçlendirici etkiye sahiptir.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Taze zencefil çayı kaynamış suyun içerisine taze zencefil atılıp 10 dakika kaynatılarak demlenir. Ardından isteğe bağlı olarak içine bal ve limon da eklenebilir.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan zencefil aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi ile zayıflatıcı bir özelliğe sahiptir.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ

Taze zencefil çayı farklı formlarda yapılabilir.

1 küçük boy taze zencefil

1 su bardağı kaynamış su

İsteğe bağlı olarak bal ve limon

Zayıflama kürü olarak zencefil çayı tüketmek isterseniz,

1 orta boy taze zencefil

2 yemek kaşığı kırmızı acı biber

4 litre su

4 adet limon

Kaynamış suyun içerisine zencefil ve limon eklenir. Daha sonra kırmızı biber eklenip 15 dakika kaynatılır.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Taze zencefil çayının rahatlatıcı etkisi ve içerdiği C vitamini sayesinde adet döngüsünün başlamasına yardımcı olur. Adet söktürücü özelliği de olan zencefil çayı aynı zamanda adet sancısı ve kramplarına da iyi gelir.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI NE İŞE YARAR?