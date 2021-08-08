Keten tohumu faydaları nelerdir? Keten tohumu ne işe yarar?

Sağlık açısından önemli ve faydalı bit bitki olan keten tohumu 2 metre boyuna kadar ulaşabilir. Yiyecek ve çay olarak tüketiminin aksine genel de keten tohumu yağı olarak kullanımı bilinir. Ancak keten tohumu kullanımın vücudun güçlenmesinde olumlu etkileri olduğunu bilinmektedir. Lif oranı en yüksek bitkilerden biri olan keten tohumu hakkında bilmeniz gereken her şey yazımızda…

KETEN TOHUMU NEDİR?

Akdeniz'de yetişen ve 2 metreye kadar uzayabilen keten bitkisinden keten tohumu elde edilir. Türkiye'de de üretilen keten tohumunun bileşenlerinde protein, linamarin ve Omega 3 yağı bulunur.

KETEN TOHUMU FAYDALARI

Yüksek lif oranı ile keten tohumu zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilebilir. Tokluk hissi sağlayan bu bitki aynı zamanda kan şekerini düzenleyen bir etkiye sahiptir.

Metobolizmanın hızlı çalışmasını sağlar.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Bağırsakları düzenler.

Antioksidan içeriği sayesinde vücudun bağışıklık sisteminde koruyucu bir duvar görevi görür.

İçeriğindeki e vitamini ile tırnak ve saç gibi cilt hastalıklarına da iyi gelir. Tırnak kırılmaları ve saç dökülmelerini engeller. Sivilce ve egzama tedavisinde de iyileştirici etkisi bulunur.

Kanser tedavisi sırasında da tüketildiğinde olumlu etki sağlar.

Kan basıncı ve tansiyonu düzenler.

KETEN TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Farklı kullanım şekilleri olan keten tohumunun en çok tavsiye edilen hali filizlenmiş keten tohumudur. Islatılan keten tohumları filizlendiği takdirde içeriğindeki fitik asidi ortaya çıkar. Aynı zamanda mineral emilimi de yükselir. Keten tohumunu filizlenmesi için yapılması gereken ılık su içerisinde 10 dakika bekletmektir. Soğuk suda filizlenme yapmak isteyenler için bekleme süresi 2 saattir.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Keten tohumu dört farklı şekilde tüketilebilir.

Taneli keten tohumu: Keten tohumunu taneli versiyonda kullanmak isteyenler, 2 yemek kaşığı ıslatıp beklettikten sonra salata ve yoğur ile tüketebilir. Taneli şekilde tüketilen keten tohumları sindirim sorunları için olumlu sonuçlar verir.

Sıvı keten tohumu: Keten tohumunun gün içerisinde en çok kullanılan hali sıvı tüketimdir. Keten tohumu çayı ile günden 1 fincan tüketim yapabilirsiniz.

Öğütülmüş keten tohumu: Keten tohumu havanda öğütülerek salata, yoğurt ve yemeklerde kullanılabilir. Demleme tekniğinde de öğütülmüş keten tohumları daha iyi sonuçlar verir.

Yağ keten tohumu: Keten tohumunun kullanıldığı versiyonlarından biri de yağdır. Keten tohumu yağı aktar ve baharatçılarda satılır. Bu yağdan günde 1 tatlı kaşığı direkt olarak içilebilir. Bunun yanı sıra su içerisine eklenerek de tüketilebilir.

KETEN TOHUMU NASIL YENİR?

Keten tohumu direkt olarak tüketilmemelidir. Su içerisinde filizlendirilerek, ezilerek yemeklere eklenerek yenilebilir. Bunun yanı sıra çay olarak da içilebilir.

KETEN TOHUMU TARİFLERİ

Keten tohumu ile pek ok içecek ve yiyecek tarifleri yapılmaktadır. Keten tohumu ile tatlı gronolalar yapılabilir. Bunun yanı sıra keten tohumunu ekmek ve börek tariflerinde kullanabilirsiniz. Kurabiye hamuruna da eklenerek keten tohumu tüketimini gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı salatalarda da keten tohumunu kullanılabilir.

KETEN TOHUMU ZARARLARI

Keten tohumunun bilinen bir zararı yoktur. Ancak aşırı tüketimde bazı yan etkiler bulunur. Keten tohumu bazı kişilerde şişkinliğe yol açarak mide sorunları yaşamanıza yol açabilir. Gaz ve ishal de aşırı kullanımda görülen etkilerdendir. Diyet beslenme programlarında da tüketilmesi önerilen keten tohumu fazla miktarda kullanılırsa yüksek bir iştahsızlığa yol açar ve hormon bozukluklarına neden olur.