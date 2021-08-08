Taze zencefil nasıl tüketilir? Taze zencefil çiğ olarak yenir mi, yemeklere katılır mı?

Yemeklerde, soslarda ve tedavi amaçlı kullanılan zencefil çok eski tarihlerden bu yana kullanılmaktadır. Farklı çeşitlerde bulunan ve tüketilebilen zencefil içeriğindeki C vitamini oranı ile özellikle kış aylarında sıklıkla kullanılır. Taze zencefilin içeriğinde protein, su, yağ, nişasta, demir, B3, kalsiyum, sodyum, B6, magnezyum ve potasyum bulunmaktadır.

TAZE ZENCEFİL NASIL TÜKETİLİR?

Koku olarak tarçını anımsatan taze zencefil sütlü tatlılar içerisinde kullanılabilir. Taze zencefil aynı zamanda tatlıdaki şeker oranını da dengeler.

Et, tavuk yemeklerinde de taze zencefil rendeleyerek kullanılır.

Salata soslarında taze zencefil kullanılabilir.

İçeceklerinizi daha sağlıklı bir hale getirmek için kullanabilirsiniz.

Suyunuzun içine taze zencefil dilimleri koyarak gün içinde tüketebilirsiniz.

Taze zencefili çay olarak demleyebilirsiniz.

TAZE ZENCEFİL ÇİĞ OLARAK TÜKETİLİR Mİ?

Taze zencefil keskin bir tada sahiptir. Ancak yine de çiğ olarak tüketilebilir. Taze zencefilin çiğ olarak tüketilmesi için bir bardak su içerisine rendeleyerek kullanabilirsiniz.

GÜNDE NE KADAR TAZE ZENCEFİL TÜKETİLMELİ?

İçeriğinden dolayı zencefilin günlük tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Bunun yanı sıra fazla taze zencefil tüketimi kalpte ritim bozukluğuna, depresif durumlara ve deri döküntülerine yol açabilir. Aynı zamanda taze zencefil kan sulandırıcıdır. Bu yüzden özellikle 2 yaşından küçük çocuklar için zencefil tüketilmesi uygun görülmemektedir. Yetişkinlerde ise gün içerisinde 1.2 gr taze zencefil kullanılması önerilir.

ZENCEFİLİ KİMLER KULLANAMAZ?

Taze zencefilin muhafaza edilmesi de kullanım için çok önemlidir. Havaya karşı dayanıksız olan taze zencefil köklerini her zaman buzdolabında kapalı bir kuru içerisinde saklamalısınız. Zencefil, doğada mucizevi bir şekilde pek çok hastalığa iyi gelirken aynı zamanda zayıflamak için de kullanılan bir yöntemdir. Bu yüzden tükettiğiniz miktara dikkat etmeli ve gün içinde fazla tüketiminden kaçınmalısınız. Kan sulandırıcı özelliği olan, mide hassasiyeti olan kişilere zararlı olan bu besin maddesini aynı zamanda safra rahatsızlığı olan kişilerin de tüketilmesi önerilmez. Taze zencefil tüketimi aynı zamanda kan şekerini düşüren bir etkiye de sahiptir. Bu yüzden kan sulanmasına yol açan ilaçlar ile de kullanılmamalıdır.

TAZE ZENCEFİL ÇİĞNEMEK NE İŞE YARAR?

Taze zencefilin pek çok faydası bulunur. Bunlardan biri bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Düzenli kullanım ile birlikte vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Taze zencefil çiğnemek mantar enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar.

Antiseptik özelliğe sahiptir. Bu yüzden bağırsakta ya da midede oluşan enfeksiyonların oluşmasını engeller.

TAZE ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Taze zencefil çay olarak sıklıkla tüketilebilir. Kolay ve hızlı bir şekilde yapılan taze zencefil çayında ilk olarak taze zencefilin kabuklarını soymanız gerekmektedir. Soyulan taze zencefil parçalarını 1 bardak su içerisine koyarak 10 dakika boyunca kaynatın. Kaynayan taze zencefili 5 dakika dinlendirdikten sonra içerisine limon ya da bal ekleyebilirsiniz. Bu yöntem ile hazırlanan taze zencefil çayı özellikle kış dönemlerinde soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir.

Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir, nasıl tüketilir? Zencefil çayı yapılışı