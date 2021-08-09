1 saat ve yarım saat (30 dk) yürüyüş kaç kalori yaktırır? Her gün koşmak zayıflatır mı?

Her gün düzenli yürüyüş yapmak için pek çok nedeniniz var. Yürüyüş ve koşunun yalnızca fiziksel değil ruhsal olarak da pek çok faydası bulunuyor. Bazı kararları almakta güçlük çektiğiniz, zihninizin yorgun olduğunu hissettiğiniz zamanlarda yürüyüş yapmak beyni dinlendiriyor ve zihni rahatlatıyor. Yoğun stres altında çalışan kimselerin de yürüyüş sonrası gerginliklerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda yürüyüş yaptığınız zaman zihniniz yeni fikirler almaya açık hale gelir ve bu da yaratıcılığınızın gelişmesine katkı sağlar. Tüm bu faydaların yanında kilo kontrolünde 'yürüyüşün önemi nedir?' ve 'yerinde koşmak kilo verdirir mi?' gibi sorularınızı cevaplayacağız.

KALORİ HESAPLAMA

'Koşu bandında kalori hesaplama' veya dışarıda yaptığınız yürüyüş sonunda yaktığınız kaloriyi hesaplamanın bazı yolları vardır. Öncelikle kaç dakika yürüdüğünüz, tempolu mu, yavaş mı yürüdüğünüz, kaç kilo olduğunuz gibi ayrıntılara dikkat etmek gereklidir.

Kilosu fazla olan kişiler, yürüyüş dahil olmak üzere yaptıkları çoğu egzersiz sonunda, zayıf kişilerden daha hızlı bir şekilde kalori yakmaktadır. Örneğin; 55 kilo olan biri, normal tempolu bir yürüyüş yaptığında 30 dakikada yaklaşık 120 kalori yakmaktadır. 80-110 kilo aralığındaki kişiler ise, normal tempolu yürüyüşlerinde yine 30 dakikada yaklaşık 200 kalori yakıyor diyebiliriz.

Bu duruma bakıldığında kilonuz arttıkça yaptığınız egzersiz sonucunda yaktığınız kalorinin de arttığını söyleyebiliriz.

Kalori yakma oranınızı etkileyen faktörlerden biri de adımlarınızın hızıdır. Hızınızı arttırdığınız zaman yürüyüşünüz zayıflatma etkisini de arttırmış olursunuz. Düşük tempoda yürüyüş yapan kişi saatte 250 kalori yakacakken, adım hızını arttırdığı takdirde saatte 350 kalori yakabilir.

HER GÜN KOŞMAK ZAYIFLATIR MI?

Uzmanlara göre her gün düzenli olarak koşmak metabolizmayı uyarır ve yağların yakılmasını sağlar. Yaklaşık 5 km'lik tempolu bir yürüyüş, 1 saatte 400-500 kalori kadar yağ yaktırır. Bu her gün uygulanırsa ve beraberinde temiz beslenmeye özen gösterilirse 1 ayda 3-4 kilo zayıflamayı sağlar. Yani gün içinde yalnızca 1 saatinizi yürüyüşe ayırarak, kilonuza ve yürüme hızınıza göre hızlı bir şekilde zayıflamanız mümkün.

YERİNDE KOŞMAK KİLO VERDİRİR Mİ?

Öncelikle yerinde koşma hareketinin doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Yerinde koşma hareketi bildiğiniz koşma hareketi ile dizleri yukarı doğru çekme hareketini birleştirir. Vücut esnekliğinizi, hızınızı ve dengenizi geliştirici bir etkisi vardır.

Elleriniz iki yandayken düz bir şekilde ayakta durun. Bir seferde bir dizinizi göğüs hizanıza doğru çekerek olduğunuz yerde koşun ve kollarınızı öne arkaya hareket ettirmeyi unutmayın. Bu egzersizi yapabildiğiniz süre normal yürüyüşe göre daha kısa olması normaldir.

Yerinde koşmak tıpkı yürüyüş gibi kilo verdirir çünkü temel kaslar, baldırlar, kalça ve karın kasları çalışır. Kuadriseps Kası, Gluteus Maksimus Kası ve Gastroknemius Kası gibi pek çok kasınızın çalışmasını sağlar. Kalp atış hızını arttırır ve bu da kalori yakımını sağlar.