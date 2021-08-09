Hemen adet olmak için ne yapılmalıdır? Adetin erken gelmesi için ne yapılır?

Adetin düzensiz olması durumunda kadınlar birçok çözüm yolu ararlar. Aslında bu yolları aramak ya da bulunan çözümleri uygulamak, üst üste regl olmak doktorlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Her kadının menstrüasyon döngüsüne göre adet olmayı beklemesi gereklidir. Ancak bazı durumlarda kadınlar planlarının bozulmaması için erken adet olmak isteyebilirler ve adet söktürücü şeylerin arayışına girerler. Hızlı Adet Söktürücü bazı bitkiler bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde adet olmak isteyen kadınlar bu bitkiler ile bazı kürler hazırlayabilirler. Peki adet olmak isteyen kadınların yapmaları gereken kür tarifleri nelerdir? Adet söktürücü ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Adet Olmak İçin Yapılması Gerekenler

Adet olmak isteyen kadınlar genellikle bitkisel adet söktürücüleri araştırırlar. Genellikle adet düzensizliği yaşayan kişiler bu yöntemlere başvurur. Adet olmak için birçok yöntem vardır. Ancak bu yöntemlerin hepsi kadınlarda işe yaramaz. Adet düzensizliği yaşayan kadınların ilk olarak doktora gitmesi tavsiye edilmektedir. Ardından bu bitkisel tedavilerle uğraşmalıdır. Adet olmak için şunlar yapılabilir:

Doktora gitmek,

Adet söktürücü çaylar tüketmek,

Adet söktürecek kürler tüketmek,

Masaj ve egzersizlerden faydalanılabilir,

Adet Olmak İçin Ne Yapmalı?

Adet olmak isteyen kadınlar adet söktürecek şeyleri merakla araştırırlar. Genellikle adet düzensizliği yaşayan kadınlar tarafından bu yöntemler araştırılsa da tatile gidecek olan kadınlar da bu yöntemleri araştırırlar. Tatil esnasında sıkıntı yaşamamak için bu yöntemleri araştırır ve uygularlar. Adet söktürücü etkisi olan birçok şey bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

Adaçayı: Günde 1-2 bardak adaçayı tüketilirse adet günü erken olabilir.

Zerdeçal: Bir bardak süt içerisine çeyrek kaşık zerdeçal eklenir ve bu şekilde günde birkaç bardak zerdeçallı süt içilir. Bu adet söktürücü bir etkiye sahiptir.

Rezene Tohumu: Bir bardak suyun içine iki yemek kaşığı rezene tohumu ilave edilir ve bu karışım bir gece bekletilir. Ertesi gün süzülerek adet dönemi başlayana kadar tüketilir.



Adet Olmak İçin Kür Tarifi

Adet düzensizliği yaşayan kadınlar ya da tatile gitmek isteyip erken adet olmak isteyen kadınlar nasıl erken adet olacaklarının yolunu araştırırlar. Kadınların adetlerini erkenden olmaları doktorların tavsiye ettikleri bir şey değildir. Ancak pek çok kadın planlarında değişiklik yapmamak için adet söktürücü kürler kullanırlar. Bu kürler arasında elbette hepsi işe yaramamaktadır. Ancak gerçekten adet söktürücü olan birkaç tane kür bulunmaktadır. Bu kürlerden bazıları şunlardır: