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Giriş Tarihi: 9.8.2021 09:42

Somalili hasta aradığı şifayı İstanbul'da buldu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Somalili hasta aradığı şifayı İstanbul’da buldu

Hayatını tehdit eden genital bölge enfeksiyonu nedeniyle ülkesinde tedavi edilemeyen 69 yaşındaki Somali vatandaşı Bashir Sh Abdi Mohamud, Türkiye'de şifa buldu. Çaresiz hastanın çok hızlı bir şekilde ilerleyen hastalığı boyunca iştahı kesildi ve giderek kilo kaybetti. Ülkesinde gittiği Türk Hastanesi'nin yönlendirmesiyle İstanbul'a gelen Mohamud, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Türkiye'ye çok teşekkür eden ve tedaviden çok memnun kaldığını ifade ifade eden Mohamud, "Tedavim bitene kadar Türkiye'de kalmak istiyorum. Burayı çok sevdim. Yemek bile yiyemiyordum. İştahım açıldığı için çok mutluyum. Bütün doktorlara, hemşirelere, hastaneye her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

Bashir Sh Abdi Mohamud, genital bölgede başlayan ve hayatını tehlikeye atan "Furnier Gangreni" hastalığı nedeniyle Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu hastanede tedavi olamayınca doktorları ona Türkiye'de tedavi edilebileceğini söyledi. Bunun üzerine 69 yaşındaki hasta, ailesiyle birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

TÜRK DOKTORLARIN ELİNDE ŞİFA BULDU

İlk cerrahi müdahalesi yapılmasına rağmen hastalığı ilerleyen Bashir Sh Abdi Mohamud, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümü uzman doktoru Op. Dr. Orkun Uyanık, "Üroloji bölümümüzdeki doktorlarımız gerekli cerrahi müdahaleyi yaptı ve hastanın hayatı kurtuldu. Daha sonra üroloji bölümünde ihtisasını yapan Asistan Doktor Emre Korkmaz, hastanın genital bölgesinde testis ve penis bölümlerinin tamamını içeren açık yarasının kapatılması için bana ulaştı. Hastaya Op. Dr. Anvar AHMEDOV'un yardımıyla her iki kasık bölgesinden mikrocerrahi aletler kullanarak doku nakli, uyluk bölümünden doku aktarımı ve deri yaması işlemleri uygulayarak yaraları kapattık. Hastamızı bir hafta boyunca takip ettik, haftaya da sağlıklı bir şekilde ülkesine uğurlamayı planlıyoruz" dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ SAĞLIK TURİZMİNDE BİR MARKA

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin dünyada sağlık turizmi anlamında bir marka değeri olduğunu dile getiren Uyanık, şunları söyledi: "Ülkemiz artık hem estetik hem de rekonstrüksiyon operasyonları için sağlık turizminde Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktası olarak merkez ülke konumunda. Hastalar saç ekimi, burun estetiği, doku nakli ve kanser tedavileri gibi cerrahi işlemler için ülkemize geliyor. Yurtdışından gelen bu hastalar ülkemiz ekonomisine de döviz getirisi olarak katkı sağlıyor. Ülkemizde bu operasyonları yapan doktorlarımızı tebrik ediyor ve bizlerin yetişmesinde rol oynayan hocalarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum.''

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Somalili hasta aradığı şifayı İstanbul'da buldu
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