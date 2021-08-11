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Giriş Tarihi: 11.8.2021 12:02 Son Güncelleme: 11.8.2021 12:02

Hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman ve kaç kez yapılır? Tetanoz aşısı sonrası ağrı olması normal bir durum mu?

Hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman ve kaç kez yapılır? Tetanoz aşısı sonrası ağrı olması normal bir durum mu?

Yunanca bir kelime olan tetanos kelimesi kasılma anlamı taşır. Bir bakteriden kaynaklanır ve ölümcül bir sinir sistemi hastalığıdır. Vücuda giren bakteri enfeksiyona yol açar ve bu aşıyı olmayan kişilerde rahatsızlık ortaya çıkmaktadır. Vücuttaki kaslar kontrolsüz şekilde kasılır ve bu durum hasta kişiyi ciddi derecede etkilemektedir. Özellikle solunum kaslarını etkilediğinden felç riski taşımaktadır. Çocukluk ve hamilelik döneminde bu tehlike giderek artar ve ciddi boyuta ulaşır. Anne adayının tüm rahatsızlıklardan ve bu olasılıklardan korunması adına tetanoz aşısı yaptırması gerekmektedir. Peki; hamilelikte tetanos aşısı yan etkileri nelerdir? Hamilelikte tetanoz aşısı neden yapılır?

Hamilelik sürecinin en belirgin özelliklerinden bir tanesi kişinin ve bebeğin sağlığının en üst düzeyde korunmasıdır. Bunun için bazı aşılar yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de tetanos aşısıdır. Zamanında ve uygun şekilde yapıldığında hem anne hem bebek durumdan korunabilir. Enfeksiyon riski oluşturduğundan bu durum önemlidir ve doktor kontrolünde olunması gerekmektedir. Buradaki amaç sadece var olan sağlığı koruma değil aynı zamanda erken doğum riskini azaltmak, yenidoğan bebeklerde var olabilecek enfeksiyonları engellemek gibi durumlar da olabilmektedir. Bu durumda; hamilelikte tetanoz aşısı kaç yıl korur? Tetanoz aşısı düşüklüğe neden olur mu?

HAMİLELİKTE AŞILAMANIN AMAÇLARI NELERDİR?

  • Hamilelik süresinde bebeği her türlü tehlikeden korumak (ölü doğum, nörolojik sorunlar ve enfeksiyonlar gibi)
  • Erken doğuma dair riskleri önlemek
  • Hamilelik sırasında meydana gelen ya da gelebilecek olan hastalıkların şiddetini azaltmak ya da komple önlemek
  • Yenidoğan bebeklerde var olan sorunları azaltmak

HAMİLELİKTE TETANOS AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Hamile kalmadan önce aşı yapılmayan anneler hamileliğin iki ya da üçüncü aylık dönemlerinde birer ay ara ile iki doz tetanoz aşısı yapılır. İkinci doz aşıdan 6 ay sonra ise üçüncü doz verilir. Ancak hamilelik öncesi bu aşılarını olmuş anne adayları aşının ardından 10 yıl gibi bir zaman geçmemiş ise tek doz aşı da yapılabilir.

Hamilelik döneminde tetanos aşısının yapılması gerekmektedir. Hem anne adayı için hem de bebeğin sağlığı açısından bu durum oldukça önemlidir. Bir tetanos vakasının yüzde 60'ı ölümcül olabilmektedir.

TETANOZ HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Aşı olmayan kişilere, temiz olmayan koşullarda yapılan doğum, kürtaj, ameliyat, enfeksiyonlar, yaralanmalar gibi kazalarda direkt temasla kana geçer ve hızlı bir şekilde çoğalır.

Gelişmemiş ülkelerde bu sorun yaygın olarak görülebilmektedir ve burada da göbek bağının uygun olmayan şekilde kesilmesi sonucu görülür. Gelişmemiş ülkelerdeki yenidoğan ölümlerinin en beirgin ve yaygın sebebi tetanostur.

Anne adayları hem kendi sağlıkları için hem de bebeklerinin sağlığı için tetanoz aşısı yaptırmalıdır.

TETANOZ AŞISI HAMİLELİKTE NE ZAMAN VE KAÇ KEZ YAPILIR?

Tetanos aşısı hamileliğin herhangi bir döneminde yapılabilir. Ancak genel olarak doktorların söyledikleri; gebeliğin üçüncü ayının bitmesinden sonra olabilecek şekildedir. Eğer anne adayı hamile kalmadan önce bu aşıyı olduysa ve üzerinden 10 yıl geçmemişse tek doz olabilecek şekilde de aşı yaptırılabilir.

Aynı zamanda hamilelikte tetanoz aşısı aç ya da tok karnına yapılabilir gibi bir durum belirtilmemiştir. Uygun koşullar sağlandığında doktor kontrolünde aşılar tamamlanabilir.

HAMİLELİKTE TETANOZ AŞISI SONRASI AĞRI

Hamilelikte tetanos aşısı sonrası ağrı en sık görülen etkenlerden bir tanesidir. Ağrı ile şişme şikayetleri yan etkiler arasındadır. Ancak şikayetler 10 ile 12 saat sonra biter.

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Hamilelikte tetanoz aşısı ne zaman ve kaç kez yapılır? Tetanoz aşısı sonrası ağrı olması normal bir durum mu?
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