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Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:48 Son Güncelleme: 11.8.2021 11:48

Yassı epitel nedir? İdrarda yassı epitel hücre yüksekliği olması ne demek?

Yassı epitel nedir? İdrarda yassı epitel hücre yüksekliği olması ne demek?

Sağlık alanında adı öne çıkan kelimelerden biri de epitel kelimesi. Epitel, genellikle birçok sağlık sorununun göstergesi olarak bilinen bir hücredir. Epitel hücre vücut bariyerine kaplayarak koruyucu kalkan görevi görmektedir. Bakteri ve virüslerden korur. İdrar yolu yüzeyi yassı epitel hücre ile kaplı olduğu için idrar tahlillerinde görülmesi normaldir. Yassı epitel nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İdrarda yassı epitel hücre yüksekliği ne demek? İşte tüm detaylar…

İdrarda epitel rastlanması beraberinde birçok hastalığın belirtisi olarak bilinmektedir. Epitel hücresi başta kan damarları, cilt, organlar ve idrar yolu olmak üzere vücudun çeşitli dokularının yüzeyinde bulunmaktadır. Bu hücreler ayrıca vücudumuzun içi ve dışı arasında bir bariyer görevi görmekte ve vücudumuzu dışarıdan gelen mikroplara, patojenlere karşı koruma görevi görmektedir. İnsanlar tarafından bu hücre hakkında merak edilen sorulardan birisi de idrarda epitel normal değerlerinin ne olduğu sorusu araştırılmaktadır. Bunun için şunu diyebiliriz ki epitel hücre normal değer aralığı 15-20 hpf olarak bilinmektedir. Epitel nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İdrarda yassı epitel ne demek? İşte detaylar.

EPİTEL NEDİR?

Sağlık sektöründe duymuş olduğumuz epitel hücresi, vücut yapısının birçok yüzeyini kaplayan ve koruyucu bariyer görevi yapan hücreler olarak bilinmektedir. Bu hücreler genelde virüslerin ve bakterilerin vücut içine girmesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Epitel hücrelerin bulunduğu dokular şunlardır:

  • Cilt
  • İç organlar
  • Kan damarları
  • İdrar yolları ve üriner sistem
  • Sindirim sisteminin yüzeyleri

İDRARDA YASSI EPİTEL NE DEMEK?

Yassı epitel hastanelerde yapılan idrar testlerinin laboratuvar ortamında epitel hücrelerinin görülmüş olduğu anlamına gelir. İdrar yolu yüzeyi tamamen bu hücreler ile kaplıdır. Bundan dolayı idrar tahlillerinde epitel hücre görülmesi normal bir durum olarak bilinir. Renal Tübüler Epitel, Yassı Epitel, Transizyonel Epitel bu üç tür idrar tahlillerinde gözükür.

EPİTEL YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

İdrar tahlillerinde gözlemlenen yassı epitel hücrelerin yüksekliğinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlara neden olan hastalıklar şunlardır; idrar yolu enfeksiyonları, sistit, üretrit, pyelonefrit, böbrek hastalıkları gibi hastalıklar neden olmaktadır. Özellikle böbrek hastalıklarında en önemli olan böbrek yetmezliği durumunda epitel hücre atılımı ciddi bir durumdur.

İDRARDA EPİTEL DEĞERİ KAÇ OLMALIDIR?

Sağlık kuruluşlarında yapılan idrar testlerinde epitel değeri belirli oranlarda olmalıdır. İdrar tahlillerinde epitel hücre normal değer aralığı 15-20 hpf'dir.

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Yassı epitel nedir? İdrarda yassı epitel hücre yüksekliği olması ne demek?
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