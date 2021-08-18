Evde Doğal ve Bitkisel Tedavi Yöntemleri ile Kepek Nasıl Geçer? Saçtaki Kepeğe Ne İyi Gelir?

Kepek dünyada çok sık karşılaşılan bir cilt sorunudur. Yapılan araştırmalar kepeğin insanlarda görülme oranının %50 olduğunu göstermiştir. Yani dünyada her iki kişiden bir tanesi kepek ile mücadele etmektedir. Bu oldukça ciddi bir orandır. Ne yazık ki bu oranın da çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Peki kepek neden oluşur ve kepeğe ne iyi gelir?
Kepeği önlemek için ne yapmak gerekir?
Saç Kepeğine hangi şampuan iyi gelir?
KEPEK NEDİR?
Kepek, hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen, beyaz ve gri cilt pullarının saç derisinde ya da saçın üzerinde görünmesine neden olan, yaygın bir cilt sorunudur. Yapılan çalışmalara göre, erkeklerde kadınlara göre daha yaygın olmakla birlikte, her iki kişiden birinde kepek görülür. Kepek kişiden kişiye bulaşıcı özellik göstermez ancak estetik açıdan sıkıntı yaratan bir durumdur.
KEPEK NEDEN OLUR?
Hem kadınlarda, hem de erkeklerde görülen kepek, özellikle estetik olarak büyük bir soruna yol açmaktadır. Bu nedenle de kepek sorunu yaşadığını fark eden herkes, hemen bir çözüm aramaya başlamaktadır. Peki hayatımızı zorlaştıran bu kepek neden olur? Kepek oluşumuna birçok şey neden olabilmektedir. Araştırmalar kepeğin oluşmasını kesin bir nedene bağlayamamıştır. Lakin kepek oluşumuna neden olduğu belirlenen bazı olayla bulunmaktadır. Kepek genellikle şu nedenlerden dolayı oluşmaktadır;
KEPEĞE NEDEN OLAN HASTALIKLAR NELERDİR?
Kepek aynı zamanda çeşitli cilt rahatsızlıklarından kaynaklanarak da oluşabilir. Kepeğin tedavisi öncelikle altta yatan hastalığın tedavisi ile desteklenmelidir. Kepek oluşumuna neden olabilecek rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:
Derinin, yüzün ve vücudun bazı bölgelerinin pullu, kaşıntılı hale gelmesine ve kızarmasına neden olabilen yaygın bir cilt hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmeyen, oluşumunda birçok faktörün rol oynadığı bir hastalıktır. Bu faktörler stres, androjenler, depresyon, yorgunluk, mikroanjiyopatik olabilen vasküler bozukluklar, basınç değişiklikleri gibi atmosfer değişiklikleri, mevsimler, giyim, beslenme biçimleri ve yiyecek alerjileri, otoimmünite, Malassezia furfur (bir çeşit maya), başka nedenlerle alınan ilaçlar, riboflavin, piridoksin, biyotin eksiklikleri olarak sıralanabilir.
Halk arasında saçkıran olarak da bilinen saçlı derinin mantar enfeksiyonudur.
Saç boyası, saç spreyi, saç jölesi veya köpük gibi saç derisinde kullanılan ürünlere cildin gösterdiği reaksiyonlardır. Kişi sadece bir ürün kullandığında saçları kepekleniyor ve bu ürünü kullanmayı kestiğinde kepek kesiliyorsa bu temas dermatiti sebebiyledir.
Gümüş pullarla kaplı cildin kırmızı, kabuklu lekelerine neden olan bir cilt hastalığıdır.
KEPEK NASIL GEÇER?
Kepek sorunu çeken kişilerin en çok merak ettikleri soruların başında kepek nasıl giderilir sorusu gelmektedir. zaten her iki kişiden birinde görülen bir cilt hastalığı olduğu için, birçok araştırmacı da bu sorunun cevabını aramaktadır. Kepek ile ilgili araştırmalar halen devam etmektedir. Kepeğin yok edilmesi aslında oldukça kolaydır. Peki kepek nasıl gider? Bazı yöntemlerle kepek gidermek mümkündür. Şu yöntemler kepeğin yok olmasına yardımcıdır;
Yukarıda sayılanları uygulamak kepek oluşumunu önleyeceği gibi kepeğe iyi gelerek, yok olmasını da sağlamaktadır. Yani kepeğe ne iyi gelir sorusunun cevabı yukarıdaki gibidir. Lakin kepeğe karşı iyi gelen en etkili yöntem, kepek şampuanlarının düzenli olarak kullanılmasıdır. Kepek şampuanları direkt olarak kepeği hedef almakta ve onu yok etmeye çalışmaktadır.
KEPEĞE NE İYİ GELİR?
Kepeğin miktarını azaltmak ya da kepek tedavisini desteklemek için çeşitli bitkisel ürünlerden faydalanılabilir ve yaşam tarzlarında değişiklikler yapılabilir. Bununla birlikte saçtaki kepek nasıl gider noktasında alınabilecek pek çok önlem, dikkat edilmesi gereken çok sayıda durum söz konusudur. İşte kepeğe iyi gelen doğal yöntemler ve bitkisel çözümler...
Çay ağacı yağı, tarih boyunca sivilceden sedef hastalığına kadar değişen cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Ayrıca kepek belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilecek güçlü antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu kanıtlanmıştır. Yapılan bir araştırmaya göre, çay ağacı yağı, hem seboreik dermatit hem de kepek oluşumuna neden olabilen bir mantar türüyle mücadelede etkilidir. Hassas cilde sahip olanlarda, çay ağacı yağı tahrişe neden olabilir. Bu nedenle doğrudan cilde uygulamadan önce Hindistan cevizi yağı gibi bir yağ ile seyreltilmelidir.
Hindistan cevizi yağının potansiyel antimikrobiyal özellikleri, kepek oluşumuna neden olabilecek mikrobik faktörlerle savaşır. Nemlendirme özelliği ise cildin nemini artırır, egzama ve kepek belirtilerini azaltabilir.
Aloe Vera'nın da antimikrobiyal ve antifungal özellikleri bulunur. Araştırmalar Aloe Vera'nın bu özellikleri ile kepeğe iyi gelebileceğini belirtir.
2017 yılında yapılan bir çalışmada, 56 gün boyunca Lactobacillus paracasei NCC2461 ST11 türü probiyotik alımının orta ve şiddetli kepek sorununu azalttığı gösterilmiştir. Tam etki mekanizması bilinmese de probiyotiklerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek kepek oluşumunu azalttığı tahmin edilmektedir.
Omega-3 yağ asitleri, cilt sağlığı için hayati öneme sahiptir. Cildin yağ üretimine ve nemlendirmeye yardımcı olurken, yara iyileşmesini destekler ve erken yaşlanmayı önler. Omega-3 yağ asitlerindeki eksiklik, kuru saçlar, kuru cilt ve hatta kepek gibi bir dizi belirtiye neden olabilir. Somon, alabalık ve uskumru gibi yağlı balıklar mükemmel bir Omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Ayrıca bir balık yağı takviyesi alabilir ya da keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi diğer Omega-3 bakımından zengin gıdaların alımını artırabilirsiniz.
KEPEĞE KARŞI DOĞAL ŞAMPUAN
Kepeğe karşı şampuanlarda dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar vardır. Kepeğe karşı şampuanlarda aşağıdaki bileşenlerden minimum bir tanesinin bulunması gerekmektedir:
KEPEK PROBLEMİNE İYİ GELEN ŞAMPUANLAR
Kepek probleminden doğal yolarla kurtulamayanlar kepek karşıtı şampuanları deneyebilirler. Ayrıca sakalında kepek probleminden muzdarip olanlar hem yukarıda bahsettiğimiz doğal yolları hem de bu şampuanları uygulayarak kepek sorunlarını hafifletebilirler. İşte kepek karşıtı etkili şampuanlar…
Kafa derisindeki cilt hücrelerinin giderilmesi ve pul pul dökülmesini önler.
Bu şampuanlar kepek probleminin giderilmesine yardımcı olabilir.
Boyalı saçlara uyguladığında saç boyasının akasına neden olabilir. Bu nedenle kullandıktan sonra iyice durulamaya özen gösterin.
Antifungal özelliği ile kepeğin sebep olduğu mantarlarla savaşamaya yardımcı olur.
Bu tip şampuanları kullanmadan önce talimatlarını mutlaka okumanız gerekir. Prospektüsünde haftada ne kadar uygulayacağınız ve kullanmanız gereken miktar ayrıntılı bir şekilde yazacaktır.
KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR