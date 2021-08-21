Hamilelikte burun tıkanıklığına ne iyi gelir? Hamilelikte burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Burun tıkanıklığı ve beraberinde eşlik eden burun akıntısı alerjik rahatsızlıklar, soğuk algınlığı ve grip haricinde herhangi bir belirti ve hastalığa bağlı olmadan anne adaylarının neredeyse %30'unda görülen bir durumdur. Anne adaylarını çok rahatsız eden şikayetlerden birisi olan burun tıkanıklığı söz konusu bebeğin sağlığı olunca birçok anne adayının kafasında soru işareti oluşturur. Gebeliğin erken dönemlerinde başlayan ve ancak doğumdan sonra sona eren burun akıntısının en önemli nedenlerinden birisi gebelik döneminde artan östrojen değerleri olarak görülür. İşte, hamilelikte burun tıkanıklığına kesin çözüm yolları ve burun tıkanıklığını hafifletmenin ipuçları …

HAMİLELİKTE BURUN TIKANIKLIĞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Burun tıkanıklığı her anne adayında görülmese de sıkça karşılaşılan şikayetler arasında yer alır. Hamileliğin ilk ve son aylarında östrojen ve progesteron hormonları ciddi düzeyde artış gösterdiği için burun içindeki dokular ve damarlar ödem toplar. Bu nedenle anne adayında burun tıkanıklığı şikayeti başlar. Pek çok anne adayının merak ettiği "Hamilelikte burun tıkanıklığı ne zaman başlar" sorusunun cevabı hamileliğin erken dönemi olan ikinci ay olarak cevaplanabilir. Hormonal değişiklik nedeniyle başlayan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı sorunu pek çok anne adayının uyumasını ve beslenmesini zorlaştırarak yaşam kalitesini düşürür. Hamilelik döneminde hormonal değişiklik nedeniyle görülen burun tıkanıklığının farklı nedenleri arasında vücuttaki kan akışının hızlanması, burun kemiğinin eğriliği ve solunum yollarının daralması da bulunur. Hamilelikte görülen burun kanamasının nedeni de burun tıkanıklığıdır.

HAMİLELİKTE BURUN TIKANIKLIĞI NE ZAMAN GEÇER?

Hamileliğin erken dönemi olan ikinci ayda başlayan burun tıkanıklığı sorunu ilerleyen dönemlerde artarak devam eder. Hamilelik döneminde sıklıkla görülen burun tıkanıklığı sorunu ilerleyen aylarda daha kötü olabilir. Bunun nedeni hamileliğin son dönemlerinde progesteron ve östrojen hormonunun önemli oranda tekrar artmasıdır. Anne adaylarının çeşitli sorunlarla karşılaşmasına neden olan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı problemi doğumun gerçekleşmesinden sonra ortalama 2 hafta içerisinde tamamen ortadan kalkar. Anne adayları sıklıkla bebeklerinin sağlığına zarar vermeden "Hamilelikte burun tıkanıklığına nasıl geçer" sorusunun cevabını sıkça arar. Anne adayları burun tıkanıklığına iyi gelen ve onları kısa sürede rahata kavuşturacak bazı doğal yolları deneyebilirler. Böylece, yaşam kalitelerini koruyarak keyifle bebeklerini bekleyebilirler.

HAMİLELİKTE BURUN TIKANIKLIĞINA NE İYİ GELİR?

Anne adaylarının hamilelik döneminde sıkça karşılaştığı burun tıkanıklığı sorunu için ilaç kullanmaları gerekmez. Uzmanlar hamilelik döneminin ilk 3 aylık periyodu içerisinde ilaç kullanımını önermez. Hamileliğin erken döneminde kullanılacak olan çeşitli ilaçlar bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Burun tıkanıklığı anne adayına çok rahatsızlık veriyorsa, hemen bir doktora başvurmalıdır. Hamilelikte burun tıkanıklığına kesin çözüm yolu olarak bazı bitkisel ürünler önerilir. Anne adayı burun tıkanıklığı problemiyle karşı karşıya kaldığında;

Soğan koklayabilir,

Zencefil çayı içebilir,

Burun deliklerine okaliptüs yağı sürebilir,

Portakal ve limon gibi C vitamini içeren besinler tüketebilir.

HAMİLELİKTE BURUN TIKANIKLIĞI İÇİN FARKLI ÇÖZÜM YOLLARI

Hamilelikte burun tıkanıklığı sorunu için bitkisel ürünlerden farklı olarak şu çözüm yolları da denenebilir: