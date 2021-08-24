Ayak mantarı nasıl geçer ve ne iyi gelir? Ayak başparmak tırnak mantarı tedavisi nasıl yapılır?

Sıcağı ve nemi seven ayak mantarı herkeste görülebilen bir cilt hastalığı olarak karşımıza çıkar. Genel olarak gün içerisinde çok uzun süre ayakkabı giymek zorunda kalan kişilerde görülür. Bunun yanı sıra ayağa dar gelen ayakkabılar giymek ve ayak temizliğinin yapılmaması da mantarların oluşmasına yol açar. Yayılma özelliği de olan ayak mantarının nedenleri ve tedavisi için yapılması gerekenlerin detayları yazımızda.

AYAK MANTARI NEDEN OLUR?

Ayak mantarının oluşmasına yol açan pek çok neden vardır. Çok fazla terleyen ve uzun süre ayakkabı içerisinde kalan ayaklarda ayak mantarı sıklıkla görülür. Ayak mantarına yol açan diğer nedenlerin arasında ayak temizliğine dikkat etmemek ve yıkadıktan sonra kurulamamak, ayak mantarı olan kişilerin ayakkabılarını kullanmak, pedikür yapılıyorsa kullanılan malzemelerin temizliğinden emin olmamak yer alır.

AYAK BAŞPARMAK TIRNAK MANTARI TEDAVİSİ

Ayak mantarının en yoğun görüldüğü bölge baş parmak tırnağıdır. Ayak baş parmak tedavisi için aşağıdaki uygulamalar ile tedavi yapılır:

Doktor tarafından verilen kremler kullanılmalı.

Tırnaklar düzenli olarak kesilmeli ve inceltme işlemi uygulanmalı

Ayak bakımı aksatılmamalı, güvenilir merkezlerde profesyonel ayak bakımı da yapılmalı.

AYAK MANTARI NASIL GEÇER?

Ayak mantarı hastalığına sahip olan kişiler doktor yardımı almalıdır.

Ayakkabılar sık sık yıkanmalı, giyilen çoraplar ise ayrı bir şekilde kaynatılmalıdır. Yıkama sırasında çamaşır suyu da kullanılmalıdır.

Başkasının ayakkabı ve çorabı kullanılmamalı, başkasının da eşyalarınızı kullanmasına izin vermemelisiniz.

Doktor tarafından verilen ilaçlar ve kremlerin kullanımı aksatılmamalıdır.

AYAK MANTARINA NE İYİ GELİR?

Ayak mantarı olan kişiler ilk olarak kişisel temizliğine önem vermelidir. Buna ek olarak ayaklar her gün sonunda temizlenmeli, parmaklar kağıt havlu ile kurutulmalıdır. Böylelikle havlu kullanımında hijyen sorunu olmayacaktır. Çorap tercihinde terletmeyen ürünler kullanılmalı ve her gün değiştirilmelidir. Ayağı sıkan ayakkabı kullanımından kaçınılmalı, ortak alan kullanımı olan yerlerde terlik giymeye özen gösterin.

AYAK MANTARI TEDAVİSİ

Mantar tedavisinde kullanılan en etkili yöntem ilaç tedavisidir. Ayak mantarı kremi olarak kullanabileceğiniz kremler ile gün sonunda ayak temizliğinin ardından ince bir tabaka olarak uygulanır. 15 gün süren tedavinin ardından doktor kararı ile ilaç kullanımı 4 haftaya çıkarılabilir. Tedavi boyunca ayak temizliğinde çoraplar günlük olarak değiştirilir, yıkamanın ardından kuruma işlemi kağıt havlu ile yapılır. İlaç kullanımında önerilen saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Kişisel eşya kullanımına dikkat edilmelidir. Kişilerin günlük hayatını ve hareketlerini de olumsuz etkileyen bu cilt hastalığında ilaç tedavisi yanında temizlik ve bakım çok önemli bir yer tutmaktadır. Ayak mantarına kesin çözüm için ayak temizliğinizi aksatmamalı ve hastalığın yayılmaması için erken önlem almalısınız.

AYAK MANTARI ÇEŞİTLERİ

Ayak mantarı 3 farklı şekilde görülür. Bunlardan biri makosen ayak mantarıdır. En yaygın görülen mantar türü olmasının yanı sıra tedavisi aksatılmamalıdır. Tedavi edilmediği takdirde deride ağrıya neden olan yarılma ve kaşınmalar oluşur. Parmak arası mantarı da çoğu kişide görülen bir ayak mantarı türüdür. Genel olarak küçük parmaklarda meydana gelir. Son mantar türü ise kabarcıklı ayak mantarı olarak adlandırılır. Ayak altında oluşan bu mantarda su toplanır ve burada su baloncukları patlar. Tedavi uygulanmadığı takdirde ayağın geneline de yayılır.