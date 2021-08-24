Faranjite ne iyi gelir? Faranjit nedir, neden olur, belirtileri nelerdir?

Son dönemde oldukça yaygın olan farenjit, burun ve ağız boşluğunun arka kısmında meydana gelen iltihaplanmadır. Yani küçük dil ile bademciklerin arasındaki farenks adı verilen ağız boşluğunun iltihaplanmasını ifade eder. Genellikle viral kaynaklı olan faranjit, bazı durumlarda bakteriyel enfeksiyon olarak ortaya çıkabilir. Viral ve bakteriyel kaynaklı farenjit hava damlacıkları ya da el teması ile bulaşıcı nitelikte bir hastalıktır. Nadir vakalarda ise mantar kaynaklı gelişebilir. Bu hastalıktan muzdarip kişiler genellikle yemede zorlanır ve gün içinde halsizlik ve kırgınlık şikayetlerine sahiptir.

FARANJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Soğuk havalarla birlikte kendini belli eden faranjit, bahar aylarında polenler yaz aylarında ise soğuk içeceklerin aşırı tüketimi ile ortaya çıkabiliyor. Boğazdaki bu iltihaplanmanın en güçlü belirtileri olan boğaz kuruluğu, yutkunma zorluğu, boğazda batma, kaşıntı, boğaz ağrısı gibi çeşitli semptomlara ek olarak hastalarda yorgunluk, güçsüzlük ve eklem ağrısı gibi belli başlı belirtilere rastlamak mümkün.

KRONİK FARANJİT TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Akut ve kronik olmak üzere 2 gruba ayrılan faranjit muayene ve boğaz kültürünün alınması ve bazı kan testlerinin yapılması üzerine neticelendirilir. Akut faranjit çoğu zaman viral ve enfeksiyon şeklinde gelişmektedir. Akut faranjitle birlikte bronşit ve sinüzit gibi diğer üst solunum yolu hastalıkları gelişmektedir. Kronik faranjit genelde sigara, alkol gibi bazı yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Bunun yanı sıra romatizmal hastalıkların boğazda tahrişe neden olan çeşitli hastalıkları kronik faranjite neden olabilmektedir.

FARANJİT NEDEN OLUR?

Faranjitin oluşmasının altından birden çok farklı neden bulunmaktadır. Bunlar;

Beslenme yetersizlikleri faranjit olumunu tetikleyen nedenler arasında yer alır.

Stres ve düzensiz uyku gibi nedenler faranjit oluşumuna katkıda bulunur.

Kızamık, kızamıkçık ve suçiçeği gibi birçok viral enfeksiyon sonucu farenjit gelişebilir.

Bazı virüs kaynaklı hastalıklar nedeniyle de faranjit görülme sıklığı artmaktadır.

FARANJİT İLERLERSE NE OLUR?

Faranjitin ilerlemesi durumunda hava yolu tıkanabilir ve boğazın arka kısmında apse riski gelişebilir. Aynı zamanda böbrek hastalığı ve kalp romatizması gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğinden bu hastalığın şikayetlerini taşıyanlar mutlaka uzman bir doktora konu hakkında danışmalıdır.

BEBEKLERDE FARANJİT NEDEN OLUR NASIL GEÇER?

Bebeklerde de faranjitten söz etmek mümkün. Özellikle 312 yaş arasındaki çocuklarda yaygın görülmekte olan faranjit genellikle soğuk algınlığı ya da grip benzeri nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bebeklerde şayet beta faranjit mevcut ise üst damağında minik noktacıklara rastlayabilirsiniz. Bununla birlikte beta faranjiti olan bebeklerde hastalığın tedavisine en iyi yanıt veren yöntem penisilin grubu olan antibiyotik kullanımıdır. Ancak penisiline alerjisi olanlar bebekler için farklı antibiyotik kullanımı tercih edilir. Bulaşıcı bir hastalık olduğundan faranjiti olan bir bireyin bir başkasını geçmesini engellemek adına sık sık ellerinin yıkanması ve öpme ve dokunma gibi temaslardan kaçınması gerekir. Beta faranjit olan bebeğin ne yazık ki boğaz ağrıları mevcuttur. Boğazını yumuşatmak için ılık su vermeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda bebeğe antibiyotik tedavisinin uygulanmasının ardından 24 saat sonra bulaşma sorunu tamamen ortadan kalkmaktadır.

FARANJİT NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Faranjitin tedavisi için altta yatan nedenler son derece önem arz etmektedir. Genellikle viral olan faranjit 37 günde kendi kendine iyileşmektedir. Bu süre zarfında gargara, istirahat, ağrı kesici kullanılması fayda sağlar. Ancak bakteriyel kaynaklı faranjitte iyileşme süresi 10 güne kadar uzayabilir. Bunun için antibiyotik tedavisi söz konusudur. Öte yandan kronik faranjitte tedavi süresi oldukça uzundur ve genelde kesin olarak ortadan kalkmaz. Tedavisi için kronik faranjite neden olan faktörler göz önünde bulundurularak uygun bir tedavi şekli belirlenir.

FARANJİTE İYİ GELEN YÖNTEMLER

Özellikle kronik faranjit durumunda sigara ve alkolden mutlaka kaçınmak gerekir. Baharatlı, acı ve ekşi yiyecekleri tüketmemek önemlidir. Kafein içeren ve asitli her türlü içecekten uzak durulması, bol sıvı alımına özen göstermek gerekir. Zaman zaman tuzlu su ile gargara yapmak, tozlu, kirli, kuru ve kapalı ortamlardan bulunmamak ve ortamın sürekli havalandırılması son derece önemlidir. Aynı zamanda yüksek sesle konuşmak, bağırmak boğazı tahriş edeceği gibi faranjitin seyrini olumsuz etkileyebilir. Gece oluşan boğaz kuruluğunda kalkıp ara ara su tüketimi de önerilmektedir.

FARANJİT İÇİN ANTİBİYOTİK ŞART MI?

Faranjit tedavisi için yalnızca anbiyotiklerden yararlanılmaz. Genellikle bakteriyel kaynaklı faranjit tedavisinde antibiyotiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Anibiyotiklerin yanı sıra sprey, gargara ve ağrı kesici ilaçlar hastalığın komplikasyonlarını hafifletmesi bakımından reçete edilmektedir. Kronik faranjitte ise hastalığın nedenlerine uygun bir tedavi biçimi planlanmaktadır.

FARANJİTE BİTKİSEL ÇÖZÜM

Faranjit doğal tedavi aşamasında bazı bitkilerden yararlanabilirsiniz. Ancak bu noktada önceliğiniz her zaman doktorunuzun vermiş olduğu ilaçlar ve tavsiyeler üzerine olmalıdır. Bu aşamadan sonra tedavinizin yanı sıra doğal yollardan faydalanabilirsiniz. İşte faranjite bitkisel çözüm yöntemleri…

ADAÇAYI

Faranjit rahatsızlığı bulunan birçok kişi faranjit öksürüğü nasıl geçer? Sorusunun yanıtını aramaktadır. Tam da bu noktada, tedavinize yardımcı olacak bitki adaçayıdır. Solunum yollarında bulunan iltihapları temizleyen adaçayı, yutkunma zorlukları gibi farklı semptomları da tedavi etmeye yardımcı olur. Ada çayının gargarasını yapabileceğiniz gibi ılık bir adaçayı içerek etkilerden yararlanmanız mümkün.

PAPATYA ÇAYI

Kuru öksürük, boğaz ağrısı ve strese karşı mükemmel antioksidan olan papatya çayı hücre yenileme özelliği bakımından ele alındığında boğazının rahatlaması açısından faydalı olacaktır.

IHLAMUR

Ihlamur vücut ısısını yükseltmeye yardımcı olduğundan faranjit durumunda kişinin terlemesine yardımcı olur ve vücuttaki mikropların kolay bir şekilde atılmasına zemin hazırlar.

ZERDEÇAL

Kronik faranjit ile birlikte aşırı öksürme halinde zerdeçalı kullanmanız önerilmektedir. Ağrı kesici özelliği ile göğsünüzü rahatlatır, öksürüğünüzü yumuşatmaya yardımcı olur. Ilık bir süte bir miktar zencefil ekleyerek tüketimi faydalı olacaktır.

SARIMSAK

Faranjitin olumsuz etkilerinden kurtulmak ve belirtilerini azaltmak adına sarımsak oldukça faydalıdır. Antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan sarımsak, faranjitin etkilerinden kurtulmak için oldukça yararlıdır.

AYNISEFA ÇAYI

Boğazınızın yanma, batma ve tahriş durumunu kontrol altına almak için aynısefa çayını tüketebilirsiniz. İçine bir kaşık bal ilavesi ile de vücudunuzun direncini artırmak mümkün.

Bunlara ek olarak et sulu çorbalar, bol sıvı tüketimi, sıcak su ile gargara yapımı ve bol bol dinlenmek faranjite iyi gelen yöntemlerden bazılarıdır.

FARANJİTE İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ