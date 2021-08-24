Kalp çarpıntısı neden olur? Genç yaşta ve aniden oluşan kalp çarpıntısı ne kadar sürer, nasıl geçer?

Daha çok genç yaşlarda görülen kalp çarpıntısı, dinlenme sırasında meydana gelir. Kişi dinlendiği esnada kalp atış hızı normalin üstüne çıktığında kalp çarpıntısı görülmeye başlar. Kalp çarpıntısı ilk başta önemsiz gibi görünse de kalp atış ritminin bozulmasından dolayı ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yatınca başlayan kalp çarpıntısı ve genç yaşta kalp çarpıntısı gibi merak edilen konulara değindik. İşte kalp çarpıntısı sebepleri ve konuyla ilgili merak edilen diğer detaylar…

KALP ÇARPINTISI NEDİR?

Dinlenme sırasında kalp atış hızının normalden fazla olması haline taşikardi, taşiaritmi ya da kalp çarpıntısı denir. Yetişkinlerde kalp atış hızı dakikada 100'ün üzerinde olması kalp çarpıntısı olarak adlandırılır. Kalp çarpıntısı altta yatan nedene ve ne kadar çalışması gerektiğine bağlı olarak tehlike arz edebilir. Kalp krizi, inme, ani kalp durması gibi durumlar ölüm riskini arttırır. Ayrıca kalp çarpıntısı olan kişilerde hiç belirti olmayabilir de.

KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ

Kalp çarpıntısı belirtileri arasında oksijen yetersizliği şikayetleri oldukça fazladır. Bu yüzden buna bağlı olarak şu belirtiler kalp çarpıntısına işaret olabilir:

Nabızda hızlanma

Kalp atışlarını hissetmek

Bayılma (senkop)

Baş dönmesi

Göğüste rahatsızlık hissi

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?

Kalp çarpıntısı nedenleri yaşa göre farklılık gösterebilir. Ergenlik yaşındaki kişilerde vücut gelişimine bağlı olarak kalp atış hızı değişebilir. Yaşlı kişilerde de vücut organlarının yaşlanmasından dolayı görülebilir. Kalp çarpıntısı nedenleri için en önemli etken kalp dokusudur. Kalp atış hızı, kalp dokusundan gönderilen elektrik sinyalleri yoluyla kontrol edilir. Normal kalp atış hızı 60-100 arasındadır. Kalp dokusunda bir sorun yaşanırsa kalp atış hızı da etkilenir. Eğer kalp çok hızlı atarsa da kanı vücuda pompalama verimi giderek düşer. Bu tüm vücudu etkiler. Kalp çarpıntısı nedenleri:

Tiroid bezinin fazla çalışması

Sigara içmek

Hipertansiyon

Koroner arter hastalığı

Kalp kapakçık hastalığı

Bazı akciğer hastalıkları

Belirli ilaçlara tepki

Kalbin bazı doğumsal anomalileri

Çok fazla alkol tüketmek

Kalp kası hastalığı

Kalp tümörleri

Kalpteki enfeksiyonlar

Kokain ve diğer bazı uyuşturucu maddelerin kullanımı

Elektrolit dengesizliği

Kalp yetmezliği

KALP ÇARPINTISI NASIL GEÇER?

Kalp çarpıntısı tedavisi kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. İlk olarak kalp çarpıntısına neden olan etkenler aranır. Kalp atış hızını aza indirmek ve ritmi korumak için tedavi planları hazırlanır. Eğer altta yatan bir neden yoksa şu yöntemler tercih edilebilir:

Vagal manevra

Antiaritmik İlaçlar

Kardiyoversiyon

Defibrilasyon

Nedeni bulunamayan kalp çarpıntısı durumunda evinizde uygulayabileceğiniz yöntemlerde vardır. Belki o an hastaneye gitmek imkânsız ya da zor olabilir. Bu yüzden şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Açık havada vakit geçirmek

Spor yapmak

Meditasyon

Nefes egzersizleri

Yoga

Öksürmek

Yüze buz veya soğuk, nemli bir havlu koyarak birkaç saniye beklemek

Geğirmek

Yüzü soğuk su çarparak yıkamak

Soğuk duş almak

Kalp çarpıntısına neden olan bazı etkenleri bırakmanız gerekebilir. Bunlara şu şekilde örnek verebiliriz:

Bazı soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları

Kahve, çay ve kola gibi kafeinli içecekler

Bazı psikiyatrik ilaçları

Bazı yüksek tansiyon ilaçları

Tütün ürünleri

İştah kesici bazı ilaçlar

Yasal olmayan kokain, esrar gibi uyuşturucu ajanlar

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KALP ÇARPINTISI NE KADAR SÜRER?

Kalp çarpıntısı 10 ila 30 dakika arasında sürebilir. Bu ritim bozukluğu devam etmesi durumunda muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir. Kalp vücudumuzun oksijen alması için önemli bir organdır. Bu yüzden hafife alınacak bir konu olmadığını belirtmek isteriz.

HAMİLELİKTE KALP ÇARPINTISI

Hamilelik döneminde kadınların vücutları ile beraber hormonları değişir. Bu dönem hem onlar hem de bebekleri için gelişim sürecidir. Bu olay esnasında kalp atış hızının artması ve vücudun daha çok oksijene gerek duyması normaldir. Artan kan hacminin etkileri, kaygı veya stres, yediğiniz kafein içerek yiyecek ve içecekler, troid hastalığı gibi altta yatan sorunlar, pulmoner hipertansiyon veya koroner arter hastalığı gibi altta yatan bir kalp rahatsızlıkları gibi birçok nedenler yüzünden kalp çarpıntısı olabilir. Hamilelikte kalp atış hızı normal olarak karşılanır. Hamilelikte kalp çarpıntısı belirtileri şu şekildedir:

Terlemek

Tedirginlik hissi

Hızlı atan kalp ritmi

Baş dönmesi

Göğsünde çırpınan bir kuş hissi

Nefes almakta zorluk çekme, göğüs ağrısı, kan tükürme, düzensiz nabız, hızlı kalp atış hızı, eforla veya normal nefes darlığı durumunda hekiminize başvurmanızda fayda vardır.

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