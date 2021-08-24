Kalp çarpıntısı neden olur? Genç yaşta ve aniden oluşan kalp çarpıntısı ne kadar sürer, nasıl geçer?

Daha çok genç yaşlarda görülen kalp çarpıntısı, dinlenme sırasında meydana gelir. Kişi dinlendiği esnada kalp atış hızı normalin üstüne çıktığında kalp çarpıntısı görülmeye başlar. Kalp çarpıntısı ilk başta önemsiz gibi görünse de kalp atış ritminin bozulmasından dolayı ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Yatınca başlayan kalp çarpıntısı ve genç yaşta kalp çarpıntısı gibi merak edilen konulara değindik. İşte kalp çarpıntısı sebepleri ve konuyla ilgili merak edilen diğer detaylar…
KALP ÇARPINTISI NEDİR?
Dinlenme sırasında kalp atış hızının normalden fazla olması haline taşikardi, taşiaritmi ya da kalp çarpıntısı denir. Yetişkinlerde kalp atış hızı dakikada 100'ün üzerinde olması kalp çarpıntısı olarak adlandırılır. Kalp çarpıntısı altta yatan nedene ve ne kadar çalışması gerektiğine bağlı olarak tehlike arz edebilir. Kalp krizi, inme, ani kalp durması gibi durumlar ölüm riskini arttırır. Ayrıca kalp çarpıntısı olan kişilerde hiç belirti olmayabilir de.
KALP ÇARPINTISI BELİRTİLERİ
Kalp çarpıntısı belirtileri arasında oksijen yetersizliği şikayetleri oldukça fazladır. Bu yüzden buna bağlı olarak şu belirtiler kalp çarpıntısına işaret olabilir:
KALP ÇARPINTISI NEDEN OLUR?
Kalp çarpıntısı nedenleri yaşa göre farklılık gösterebilir. Ergenlik yaşındaki kişilerde vücut gelişimine bağlı olarak kalp atış hızı değişebilir. Yaşlı kişilerde de vücut organlarının yaşlanmasından dolayı görülebilir. Kalp çarpıntısı nedenleri için en önemli etken kalp dokusudur. Kalp atış hızı, kalp dokusundan gönderilen elektrik sinyalleri yoluyla kontrol edilir. Normal kalp atış hızı 60-100 arasındadır. Kalp dokusunda bir sorun yaşanırsa kalp atış hızı da etkilenir. Eğer kalp çok hızlı atarsa da kanı vücuda pompalama verimi giderek düşer. Bu tüm vücudu etkiler. Kalp çarpıntısı nedenleri:
KALP ÇARPINTISI NASIL GEÇER?
Kalp çarpıntısı tedavisi kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. İlk olarak kalp çarpıntısına neden olan etkenler aranır. Kalp atış hızını aza indirmek ve ritmi korumak için tedavi planları hazırlanır. Eğer altta yatan bir neden yoksa şu yöntemler tercih edilebilir:
Nedeni bulunamayan kalp çarpıntısı durumunda evinizde uygulayabileceğiniz yöntemlerde vardır. Belki o an hastaneye gitmek imkânsız ya da zor olabilir. Bu yüzden şu yöntemleri deneyebilirsiniz:
Kalp çarpıntısına neden olan bazı etkenleri bırakmanız gerekebilir. Bunlara şu şekilde örnek verebiliriz:
KALP ÇARPINTISI NE KADAR SÜRER?
Kalp çarpıntısı 10 ila 30 dakika arasında sürebilir. Bu ritim bozukluğu devam etmesi durumunda muhakkak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız tavsiye edilir. Kalp vücudumuzun oksijen alması için önemli bir organdır. Bu yüzden hafife alınacak bir konu olmadığını belirtmek isteriz.
HAMİLELİKTE KALP ÇARPINTISI
Hamilelik döneminde kadınların vücutları ile beraber hormonları değişir. Bu dönem hem onlar hem de bebekleri için gelişim sürecidir. Bu olay esnasında kalp atış hızının artması ve vücudun daha çok oksijene gerek duyması normaldir. Artan kan hacminin etkileri, kaygı veya stres, yediğiniz kafein içerek yiyecek ve içecekler, troid hastalığı gibi altta yatan sorunlar, pulmoner hipertansiyon veya koroner arter hastalığı gibi altta yatan bir kalp rahatsızlıkları gibi birçok nedenler yüzünden kalp çarpıntısı olabilir. Hamilelikte kalp atış hızı normal olarak karşılanır. Hamilelikte kalp çarpıntısı belirtileri şu şekildedir:
Nefes almakta zorluk çekme, göğüs ağrısı, kan tükürme, düzensiz nabız, hızlı kalp atış hızı, eforla veya normal nefes darlığı durumunda hekiminize başvurmanızda fayda vardır.Hamilelikte doğru beslenmenin kalbe etkisi!