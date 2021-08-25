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Giriş Tarihi: 25.8.2021 13:33 Son Güncelleme: 25.8.2021 13:33

Devlet hastanelerinde PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Özel hastanelerde koronavirüs testi ücreti ne kadar?

Devlet hastanelerinde PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Özel hastanelerde koronavirüs testi ücreti ne kadar?

Ülkemizde 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakik açıklamalarında aşı olmayanlardan uçak ve otobüs yolculuğu esnasında ve yine aşı olmayan üniversite öğrencileri ile çalışanlarından PCR testi isteneceği duyuruldu. Bu gelişme sonrasında Devlet Hastanelerinde PCR testi ücretli mi ve Özel hastanelerde PCR testi ücreti ne kadar? gibi sorulara yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan PCR testi ücretli mi ve Özel hastanelerde PCR testi ücreti ne kadar? sorularının yanıtları ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılan kabine toplantısında aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlarından ve ek olarak uçak-otobüs yolculuklarında yine aşı olmayanlardan PCR testi isteneceği açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Devlet Hastanelerinde PCR testi ücretli mi ve Özel hastanelerde PCR testi ücreti ne kadar? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

DEVLET HASTANELERİNDE PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Merak konusu olan devlet hastanesi ile özel hastane PCR testi ücretlerine ilişkin detaylar şöyle;



Bugünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim kapsamında bu testlerin devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılacağının altını çizdi.

Özel hastanelerde ise hastaneye göre değişmekle birlikte ortalama 250 TL civarında bir ücret talep ediliyor.



AŞI OLMAMIŞ ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KERE TEST YAPTIRACAK

Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda PCR testi kararına ilişkin şu detaylar yer aldı.

  • Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2defa PCR testi yaptırmasını istiyeceğiz.
  • Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlardan da düzenli PCR testi isteyeceğiz.
  • Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz.

Türkiye salgınla mücadele olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer alma başarısını göstermeyi sürdürecektir. Maske, mesafe ve hijyen konusunda; bu kurallara riayet bizim sağlığımızın esasıdır.

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Devlet hastanelerinde PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Özel hastanelerde koronavirüs testi ücreti ne kadar?
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