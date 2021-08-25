Sepsis nedir, ne demek? Sepsis belirtileri nelerdir ve tedavisi mümkün mü?

(Kan zehirlenmesi) kana bakteri ya da toksin karışmasına sepsis denir. Vücuttaki doku ve organlara zarar veren bu hastalığın belirtileri ve tedavi durumu merak ediliyor. Sepsise neden olan enfeksiyon akciğerler, idrar yolları, karın, deri başta olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde olabiliyor. Peki Sepsis nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi mümkün mü? İşte detaylar…
Septisemi, (Kan zehirlenmesi) kana bakteri ya da toksin karışmasıdır.
Huzursuzluk, ateşin çok düşük ya da çok yüksek olması, nabız sayısının artması, kandaki lokosit miktarının az veya fazla artışı, hastanın solunum sayısının çok artması ya da çok azalması, sarılık, kusma, karında şişme, uyuşukluk olmakla birlikte bütün bunlar hastalığın zarar verdiği organa ve hastanın yaşına göre değişebiliyor. Tansiyonun düşmediği, septik şok ve akciğer yetmezliğinin gelişmediği dönemde tedaviye başlanırsa ve hastanın bağışıklık sistemide güçlü olup destek verirse geri dönme şansı çok yüksek. Yani her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis çok önemli. Çünkü erken müdahale, daha fazla sayıda organın zarar görmesini engelleyerek hayati riski azaltıyor.
– Bir hastanın öksürüğüne, hapşırığına maruz kalınmasıyla
– Hastanın bardağının, çatalının, tabağının kullanılmasıyla
– Hastayla çok yakın fiziksel temas kurulmasıyla
– Meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmesiyle
– Kirli suların içilmesiyle
– Kan yoluyla
Sepsis belirtileri ile kliniklere başvuran ve sepsis tanısı alan hastalarda tedavi için genellikle şu ilaçlarla tedavi uygulanır:
Düşük tansiyonun yükseltilmesine yardımcı vazoaktif ilaçlar
Enfeksiyonu önlemeye yardımcı intravenöz yolla uygulanan antibiyotikler
Kortikosteroid ilaçlar
Kan şekerinin regüle edilmesini sağlayan insülin enjeksiyonları
Ağrı kesiciler