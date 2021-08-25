Sepsis nedir, ne demek? Sepsis belirtileri nelerdir ve tedavisi mümkün mü?

SEPSİS NEDİR?

Septisemi, (Kan zehirlenmesi) kana bakteri ya da toksin karışmasıdır.

SEPSİSİN GENEL BELİRTİLERİ

Huzursuzluk, ateşin çok düşük ya da çok yüksek olması, nabız sayısının artması, kandaki lokosit miktarının az veya fazla artışı, hastanın solunum sayısının çok artması ya da çok azalması, sarılık, kusma, karında şişme, uyuşukluk olmakla birlikte bütün bunlar hastalığın zarar verdiği organa ve hastanın yaşına göre değişebiliyor. Tansiyonun düşmediği, septik şok ve akciğer yetmezliğinin gelişmediği dönemde tedaviye başlanırsa ve hastanın bağışıklık sistemide güçlü olup destek verirse geri dönme şansı çok yüksek. Yani her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis çok önemli. Çünkü erken müdahale, daha fazla sayıda organın zarar görmesini engelleyerek hayati riski azaltıyor.

SEPSİS NASIL BULAŞIR?

– Bir hastanın öksürüğüne, hapşırığına maruz kalınmasıyla

– Hastanın bardağının, çatalının, tabağının kullanılmasıyla

– Hastayla çok yakın fiziksel temas kurulmasıyla

– Meyve ve sebzelerin yıkanmadan tüketilmesiyle

– Kirli suların içilmesiyle

– Kan yoluyla