Uyuza ne iyi gelir? Uyuz hastalığı doğal ve bitkisel tedavisi nasıl yapılır?

Son zamanlarda artış göstermeye başlayan hastalıklardan biriside duyuz hastalığıdır. Küçük bir akar türünün neden olduğu uyuz hastalığı, akarların deride yumurta bırakması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Bu rahatsızlık; El, koltukaltı, karın ve parmak aralarında kaşıntıya ve dökülmelere neden olan bir cilt sorunudur. Ayrıca bu rahatsızlık bulaşıcı olmaktadır. Kişiden kişiye bulaşabilmektedir. İnsanlar tarafından bu hastalık hakkında uyuza kesin çözüm yöntemi merak edilmektedir. Uyuz nasıl geçer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Uyuza ne iyi gelir? İşte detaylar.

UYUZ HASTALIĞI EVDE DOĞAL TEDAVİ

Uyuz böceklerinin neden olduğu uyuz hastalığı için doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır. Bir cilt hastalığı olan uyuz bitkisel tedavisi şu şekildedir; Öncelikle bir yemek kaşığı çay ağacı yağı ile bir yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba ilave edin. Daha sonra bu karışımları iyice karıştırın. Ardından

etkilenmiş olan bölgeye günde iki defa sürün. Bu uyuz tedavisi yöntemini iki üç hafta kadar sürdürerek ciltteki böceklerden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Fakat bu çay ağacı yağını emziren anneler ve hamileler kullanmamalıdır.

UYUZ NASIL GEÇER?

Uyuz hastalığı bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Bu hastalık kendi kendiliğine ek geçmeyebilir. Çünkü akarlar deri diplerine yumurta bırakır ve bu akarlar burada üremeye devam ederler. Bu sebeple uyuz tanısı konduktan sonra hekim, genellikle krem ve losyonlardan oluşan bir tedavi önerir. Bu krem ve losyonlar kaşıntı şiddetinin arttığı gece saatlerinde boyundan aşağı doğru tüm cilde uygulanması gerekiyor. Daha sonra kişi sabah uyandığı zaman duş alamsı gerekiyor. Yaklaşık bir hafta boyunca bu tedavi yöntemi tekrarlanır. Bu şekilde 10 gün gibi bir süre zarfında hasta iyileşmiş olur.

UYUZA NE İYİ GELİR?

•Uyuza iyi gelen yöntemlerden biriside çay ağacı yağı kullanmaktır. Çay ağacı yağı antiparazitik, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip bir doğal yağdır. Bu özellikle ile derinin altında yaşamını sürdüren akarların ölmesini sağlar. Öncelikle yapmanız gereken; Bir yemek kaşığı çay ağacı yağı ile bir yemek kaşığı zeytinyağını bir kaba ilave edin. Daha sonra karıştırarak etkilenmiş olan bölgeye günde iki kez sürün.

•Bir diğer iyi gelen yöntem ise hemen hemen herkes tarafından bilinen bir yöntem olan sirke kullanımıdır. Beyaz sirke cildin pH dengesini değiştirir ve bu değişiklik sonucunda uyuz böceklerini öldürür. Yapmanız gereken öncelikle; Bir su bardağı beyaz sirke ile suyu homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırın. Daha sonra bir pamuk yardımı ile bu karışımı 5 dakika kadar kaşınan bölgede tutun. Bu uyuz böceklerini tamamen yok etmek için bu uygulamayı 10-15 gün boyunca günde üç kez tekrarlayınız.

• Uyuz tedavisi tuz yöntemi kısa süre içerisinde sizi bu böceklerden kurtaracaktır. Tuzu, bir su içerisinde eritip banyo yapmak uyuz tedavisine iyi gelen bir yöntemdir.

•Son olarak diğer bir iyi gelen yöntem ise Aloe Vera jeli yöntemidir. Bunun için öncelikle Aloe Vera jelini, uyuz olan bölgeye sürüp bekleyiniz. Daha sonra bu uygulamayı 10 gün gibi bir süre boyunca tekrarlayınız. Kısa süre içerisinde bu hastalıklardan kurtulmuş olacaksınız.

UYUZ KENDİLİĞİNDEN GEÇER Mİ?

Uyuz hastalığı evcil hayvanlardan gelen akar böceklerinin insana geçmesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu akarlar yaklaşık olarak genellikle dört ile sekiz hafta arasında yaşar ve bu süre içinde deriye her gün yumurta ve dışkı bırakmaktadırlar. Bu durum da bir süre sonra kaşıntıya ve deride dökülmelere neden olur.

UYUZ BÖCEĞİ EŞYALAR ÜSTÜNDE KAÇ GÜN YAŞAR?

Uyuz böcekleri, eşyalar üzerinde 2 ila 4 gün boyunca yaşayabilmektedir. Ayrıca giysileriniz de 1 hafta süreyle hava almayan poşet içinde bekletilmesi gerekiyor.