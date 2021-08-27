“Güne su içerek başlamak metabolizmayı hızlandırır”

Beslenme ve Diyet Danışmanlık Uzmanı Mustafa Uğur Kestane, açıklamada bulunarak metabolizmayı hızlandırmanın püf noktalarını anlattı.

Doğal yoldan metabolizmayı hızlandırmak ve basit yöntemlerle daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmak için vücuda alınan gıdayı enerjiye dönüştürülmesine katkı sağlanması gerektiğini ifade eden Kestane; toplam metabolik hızınız hiçbir zaman sabit değildir. Aslında, elastik bir kavramdır ve uygun yiyecekler tüketildiğinde, hidrasyon, egzersiz ve takviyeler ile yükselebilir ve doğal olarak incelmenize yardımcı olabilir." dedi.

Kestane; metabolizmayı hızlandırmak için yapılabilecekleri maddeler halinde sıraladı: