Karanfil nasıl tüketilir? Karanfil yutulur mu, nasıl kullanılır?

Özellikle ağız kokusu ve diş rahatsızlıklarında çokça kullanılan karanfilin birçok faydası bulunmaktadır. Acımsı bir tada sahip olan karanfil hoş kokusu sayesinde de yemek ve içeceklerde kullanılan bir baharattır. Güçlü bir antioksidan olarak görülen karanfil aynı zamanda zayıflamak için de kullanılmaktadır.

KARANFİL NASIL TÜKETİLİR?

Karanfili pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Yemeklerinizde toz halinde baharat olarak tüketebilirsiniz. Karanfil çorbaya, etlere, toz halinde köfteye, keklere, meyve salatasına, aşureye, helvaya, baharatlı ekmeğe de katılarak tüketilebilir Ayrıca evde yapılan doğal meyve sularının içerisine de katarak içeceğinizi tatlandırabilirsiniz. Karanfil ayrıca çay halinde de tüketilebilmektedir. Bitki çaylarınızın ya da siyah çayınızın içine katarak da karanfili kullanabilirsiniz. Karanfil yağ olarak da kullanılabilmektedir.

KARANFİL YUTULUR MU?

Karanfil keskin ve acı bir tada sahip olduğu için bazı kişiler doğrudan yutmayı tercih etmektedir. Peki karanfil yutulur mu? Karanfil çiğnenmeden yutulduğunda mide yanmalarına sebebiyet verebilmektedir. Bundan dolayı çiğneyerek yutmak genelde daha çok tavsiye edilen bir tüketme yöntemidir.

KARANFİL ÇİĞNEMEK NE İŞE YARAR?

Karanfil çiğnemek nefesinizin temiz kalmasını sağlar. Hoş kokusu nedeniyle karanfil çiğnemek ağız kokusuna karşı kullanılacak alternatif bir baharattır. İçerdiği maddelerden ötürü düşük düzeyde diş eti ağrılarına da iyi gelmektedir. Antibakteriyel bir özelliğe de sahip olan karanfil çiğnendiği zaman ağızdaki mikroplarında yok edilmesine yardımcı olur.

KARANFİL NASIL KULLANILIR?

Karanfilin birden fazla kullanım şekli bulunmaktadır. Özellikle baharat olarak kullanımı tercih edilen karanfil toz şeklinde, çay ve yağ olarak da kullanılabilmektedir.

Karanfili yağ olarak kullanmak ağızdaki mikropların giderilmesinde büyük katkı sağlar. Diş macunu yerine karanfil yağı tercih ederek ağzınızı dezenfekte etmenizde mümkün. Ayrıca karanfil yağı yara ve sivilcelere de iyi gelmektedir.

Karanfil çay olarak da kullanılabilmektedir. Karanfil ile yapılan çay metabolizmanızı hızlandırarak hızlı kilo vermenizde de yardımcı olur. Çay ayrıca vücudu rahatlatarak iyi uyumayı da sağlamaktadır.

Karanfilin bir diğer kullanım alanı da toz şeklindedir. Aktarlardan kolayca alabileceğiniz toz karanfili bal ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Böylece sindirim sisteminizdeki bozulmaları da minimalize hale getirebilirsiniz.

SİYAH ÇAYA KARANFİL ATMANIN FAYDALARI

Karanfilin faydaları say say bitmez. Ağrı dindirici bir özelliği olan karanfil, baş ağrısına iyi gelir ve ağız yaralarını da dindirir. Cildin yenilenmesine yardımcı olur ve kronik yorgunluğu da önler. Akciğer kanserinin ilk evrelerinde etkiye sahip olan karanfil şeker hastalığına da şifa olmaktadır. Bunlar gibi daha birçok faydası bulunan karanfil, farklı şekillerde tüketilse bile etkisini gösterecektir. Siyah çaya karanfil atılarak tüketmek de karanfilden faydalanmanın yollarından biridir.

KARANFİL NASIL ÇİĞNENİR?

Karanfilin tüketim şekillerinden biri de çiğnemektir. Karanfil çiğnemek ağrıları azaltır, ağız kokularını önler, mantar üremesini azaltır ve antibakteriyel etki sağlar. Ayrıca karanfil çiğnemek nefesi tazeler ve hoş koku verir. Peki karanfil nasıl çiğnenir? Ağza alınan bir tane karanfil önce emilerek biraz yumuşatılır. Ardından yumuşatılan karanfil ağızda gezdirilerek iyice çiğnenir ve ardından yutulur.