Çubuk, taze ve toz zerdeçal nasıl tüketilir? Zerdeçal yemeklerde nasıl kullanılır?

Zerdeçal uzun yıllardır kullanılan ve kanıtlanmış bilimsel araştırmalarla sağlık üzerine olan olumlu etkilerinden dolayı pek çok konuda uzmanların hem fikir olduğu mucizevi bir baharattır. Güçlü antioksidan ve antienflamatuvar etkileri bulunan zerdeçal hemen hemen her yiyecekle tüketilir ancak, içeriğindeki kurkumin yağda çözündüğünden yağ içeren yemekler ya da yoğurt gibi doğal yağa sahip besinlerle karıştırılarak tüketildiğinde daha sağlıklı bir tercih olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda yoğurt sindirimi kolaylaştırdığı ve aktif hale getirdiğinden yoğurdun içine zerdeçal ve bir miktar zencefil eklendiğinde bu muhteşem üçlü yağ yakımını hızlandırarak ve kilo vermeye yardımcı olur. Böylelikle yoğurtlu zerdeçalın faydalarından bahsettik. Şimdi zerdeçal nasıl tüketilir? Zerdeçal yoğurtla nasıl tüketilir? Taze zerdeçal nasıl tüketilir? Gibi merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Kurutularak baharat halini alan zerdeçal tatlılarda, pilavlarda, et yemeklerinde, çeşitli sebzelerde ve söğüşlerde kullanılarak tüketilebilir. Evde yapılan peynir ya da sürmelik yağların renginin sarıya dönmesi için kullanılabilir. Aynı zamanda etleri marine etmede ve etli yemeklerin lezzetini arttırmak için zerdeçal harika bir seçenektir. Bağışıklık sistemine olan faydalarından dolayı zerdeçal ile yapılan çay, smothie gibi içecekler hazırlanarak tüketilebilir. Ayrıca köri sosu gibi çeşitli sosların yapımında da kullanılmaktadır.

ZERDEÇAL YEMEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Zerdeçallı yemek tariflerine zerdeçallı, mercimek çorbası, tavuk çorbası, tavuk sote, pirinç pilavı, balık gibi pek çok yemeği örnek verebiliriz. Yemekleri yaparken 1 çay kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı atacağınız zerdeçal tozu ile yemeklerin altın sarısı bir renk almasını ve lezzetlerinin artmasını sağlayabilirsiniz.

ZERDEÇAL YOĞURTLA NASIL TÜKETİLİR?

2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine yarım çay kaşığı toz zerdeçal ve yarım çay kaşığı zencefil ilave ederek yoğurdun rengi sarıya dönene kadar iyice karıştırın. Hazırlamış olduğunuz karışımı 1 yemek kaşığı sabah kalanını ise akşam tüketerek 2 haftada 1-5 kilo arasında yağ yakabilirsiniz. Zayıflama amacıyla kullanmak istemeyenler yoğurdun içine 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyerek tüketebilirler. Ayrıca yoğurdunuza toz zerdeçal yerine az miktarda taze zerdeçal rendeleyerek tüketebilirsiniz.

TAZE ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Taze zerdeçal tüketimi, toz haline getirilen formuna göre daha avantajlıdır. Taze zerdeçal da toz zerdeçalda bulunmayan pek çok yararlı bileşen bulunmaktadır. Zerdeçalın işlenmesi sırasında besleyici özelliklerinin kaybolmasına neden olur. Toz halinde uzun süre bekletilen zerdeçal faydalı bileşen olan kurkuminin azalmasına sebebiyet verir. Taze zerdeçal kabuğu soyulduktan sonra kolaylıkla rendelenir ve dilimlenebilir. Taze zerdeçalı çocuklarınızın çorbalarına ilave edebilir, salatalara ekleyebilir, hamur işlerine renk katmak için kullanabilirsiniz. Sütün içine ilave ederek tüketebilir ve eti marine ederken kullanabilirsiniz.

ÇUBUK ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Kurutulan zerdeçal kökü sarı renkli tahta parçasına benzemektedir. Bu halini evde öğütmek çok zordur ancak, özel rendesi ile öğütülmesi daha kolay bir hal alır. Çubuk zerdeçalı sıcak suya atıp 10 dakika daha kaynatarak çayını hazırlayabilirsiniz ya da çubuk tarçın gibi çayınıza ekleyerek demlendikten sonra içebilirsiniz. Detoks suyuna da ekleyerek etkilerinden faydalanabilirsiniz.