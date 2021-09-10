Evde kedi besleyen her dört kişiden birinde kedi alerjisi var

Kedi alerjisi
, hayvan severlerin en büyük sorunlarından biri. Alerjisi olsa dahi kedisinden vazgeçmeyen pek çok insan da var. Veteriner Hekim Hale Yıldırım
, kedilerdeki alerjenlerin sebeplerini ve çözüm önerilerini anlattı…
SEBEP FEL D 1 PROTEİNİ
■ Kedilerdeki alerjenlere bağlı duyulan hassasiyet, sık görülen bir durum mudur?
Kedi alerjenleri, insanlarda en
yaygın görülen hayvan kaynaklı
alerjenler olarak öne çıkıyor. Dünya
çapındaki araştırmalar, kedi alerjenlerine
karşı hassasiyetin beş yetişkinden birini
etkilediğini ve bu durumun kediler ile
insanlar arasındaki etkileşimi sınırlandırdığını
gösteriyor. Türkiye
'de yapılan bir araştırma;
evinde kedi bulunan her 4 kişiden 1'inin
kedi alerjenlerine karşı hassasiyet duyduğunu
gösteriyor. Yaklaşık her 3 kedi
sahibinden 1'i kedi alerjenlerine olan
duyarlılıklarının en kötü yanının kedileriyle
olan yakınlığını etkilemesi olduğunu
söylerken, kedi alerjenlerine hassasiyet
duyan her 10 kedi sahibinden 9'u,
doktoru kedi ile yaşamaması gerektiğini
söylese bile kedisinden vazgeçmeyeceğini
belirtiyor.
■ Kedi alerjenlerine bağlı oluşan bu hassasiyet nasıl meydana gelir, başlıca sebebi nedir?
Alerjen hassasiyetine kedilerin
tükürüğünde doğal olarak ürettiği
Fel d 1 adı verilen protein sebep
oluyor. Kedi alerjenleri ve bu alerjenlerin
yüzde 60–90'ını oluşturan
Fel d 1; kedilerin tükürük ve yağ
bezlerinden salgılanıyor ve kedinin
temizlenmesi sırasında ortama
saçılıyor.
■ Tüm kediler alerjen üretiyor mu? Alerjik reaksiyonların önlenmesi adına neler yapılabilir?
Tüm kediler; cins, yaş, tüy uzunluğu,
cinsiyet veya vücut ağırlığı fark etmeksizin
Fel d 1 üretiyor. Alınan önlemler
arasında; kediye dokunur dokunmaz
elini yıkamak veya evi ve mobilyaları
her gün temizlemek gibi yöntemler yer
alıyor. Araştırmalara göre, alerjik reaksiyon
gösteren kedi sahiplerinin yüzde
53'ü kedisinin eşyalarını ayrı bir odada
tutarken, yüzde 46'sı mobilyaların üzerini
kapatmayı tercih ediyor. Belirtmek
gerekir ki; saydığımız metotların hepsi
alerjeni çevreye yayıldıktan sonra yönetmek
için tasarlanan ve kedilerle sahipleri
arasındaki etkileşimi sınırlayan yöntemler.
BESİN KALİTESİ ETKİLER
■ Kedi alerjisine yönelik yeni yaklaşımlar var mı?
Bu sorunun üstesinden nasıl
gelinebileceği konusunda uzun
süredir yapılan çalışmalar var.
Bilim insanları, besin takviyesi
anlamında yeni yaklaşımlar
geliştirmek için yıllardır
araştırma yapıyor. Böylesi bir
gelişme, hem evcil hayvanların
hem de evcil hayvan sahiplerinin
hayatında fark yaratma
açısından faydalı olacaktır;
çünkü besin kalitesi, hayvanların
yaşam kalitesini artırma
konusunda önemli bir faktör.