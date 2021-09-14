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Giriş Tarihi: 14.9.2021 09:27 Son Güncelleme: 14.9.2021 09:27

Koronavirüs aşı randevusu nasıl iptal edilir, yeniden randevu alınabilir mi? Aşı randevusu iptal edilir mi ve değiştirilir mi?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl iptal edilir, yeniden randevu alınabilir mi? Aşı randevusu iptal edilir mi ve değiştirilir mi?

Ülkemizde vatandaşların tercihlerine göre; Sinovac ya da Biontech aşıları uygulanıyor. Henüz aşı olmayanlar aşı randevusu almak için araştırmalarını sürdürürken öte yandan randevu alıp da çeşitli nedenlerden ötürü iptal etmek isteyenler ise “Aşı randevusu iptal edilir mi? Aşı randevusu nasıl iptal edilir ve nereden, yeniden randevu alınabilir mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte aşı randevusu iptal etme işlemleri ve sürece dair bilgiler.

"Aşı randevusu iptal edilir mi? Aşı randevusu nasıl iptal edilir ve nereden, yeniden randevu alınabilir mi?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Çeşitli nedenlerden ötürü koronavirüs aşı randevularını iptal etmek isteyenler Sağlık Bakanlığı MHRS, e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden ya da telefonla aşı randevularını iptal edebilirler. İşte aşı randevusu iptal etme işlemleri!

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

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Koronavirüs aşı randevusu nasıl iptal edilir, yeniden randevu alınabilir mi? Aşı randevusu iptal edilir mi ve değiştirilir mi?
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