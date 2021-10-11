Avrupalı saç ekimi için Türkiye’ye geliyor! Dünyada en fazla tercih edilen ülke Türkiye

Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı ve Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Hekimi Dr. Servet Terziler, saç ekiminde Türkiye'deki fiyat ve kalite performansının Avrupa'dan iyi olduğunu kaydetti. Dr. Terziler, "Türkiye saç ekiminin ilk ülkesi, saç ekiminde lider ülke. İstanbul da saç ekiminin baş şehri." dedi. Türkiye'nin 20 yılı aşkın süredir saç ekimi konusunda çok deneyim ve büyük tecrübeler kazandığının altını çizen Dr. Terziler, "Dünya çapında ekim işinde en iyi kaletiyi en uygun fiyata sunan ülkeyiz. En çok Araplar'ın ekime geldiği kanısının aksine saç ekimi için gelenlerin büyük bölümünü Avrupalılar oluşturuyor. En çok Almanya'dan saç ekimi için geliniyor. Bu ülkeyi Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya takip ediyor." diye konuştu.

Hollandalı ünlü aktör Rein Hofman da sağlık turizmi için İstanbul'u tercih etti. Finnemans, Michiel de Ruyter, Zomer in Zeeland gibi filmlerin önemli karakteri olan Rein Hofman, Türkiye'nin saç ekimi alanında öne çıkmasına büyük katkıda bulunan, bilinen en gelişmiş saç ekimi yöntemleri olan Safir Fue ve DHI tekniklerini kullanan Dr. Servet Terziler'e saç ekimi yaptırdı. Amsterdam'ın en seçkin tiyatro okulundan sonra birçok müzikal, tiyatro oyunu, sinema ve dizide rol alan Rein Hofman, "Burada bana Hollanda'da olmayan bir işlemden bahsedildi. İhtiyacım olan şey buydu ve bu işlemi sadece Türkiye yapıyordu. Bu nedenle Türkiye'ye geldim. Dr. Terziler'in, 'Dünyanın saçını mücevharat ustası titizliğiyle ekiyoruz' sloganı da kulağıma çok iddialı geldi. Doktoruma çok teşekkür ederim" dedi.

COVİD-19 SAÇ EKİMİNE TALEBİ ARTTIRDI



Öte yandan Dr. Servet Terziler, Covid-19 pandemisiyle birlikte saç ekimine olan ilginin de arttığını ifade etti. Dr. Terziler, "Banyo sonrası tarama yaparken saçların küme küme döküldüğünü ifade eden kadın ve erkek hastalar panik halinde kapımızı çalıyor. Korona sonrası saç dökülmelerinde hastalık döneminde vücut direnci düşen hastaların, güneş ışığından da yeteri kadar faydalanamaması, D vitamini ve çinko başta olmak üzere vitamin ve mineral eksikliğini ortaya çıkarıyor. Araştırmalar Covid-19 sonrası yaşanan saç dökülmesinin 9 ay sonra sona erdiğini gösterse de, kalıcı saç problemlerinin yaşanmaması için takviye tedavileri ve koruyucu önlemleri uyguluyoruz" dedi.

Damardan besleyici saç tedavisi, saç lazer tedavisi, PRP ve GF (Büyüme Faktörü) gibi tedaviler uyguladıklarını söyleyen Dr. Terziler, "Kişinin saç yapısına ve ihtiyacına göre belirlenebilen IV Nutritions serumdaki biyotin saçı güçlendirirken, çinko, ekimin yapıldığı bölgedeki cildin hızla iyileşmesini sağlıyor. N-asetilsistein cilt altı bağ dokularını iyileştirirken, B5 vitamini saç tellerini güçlendiriyor. Yara iyileşmesi hızlanıyor, kabuklanma, sivilcelenme, kızarma ve kaşınma gibi kişinin yaşam kalitesini bozacak etkiler yok denecek kadar azalıyor. Vitaminlerin ağızdan alınması ile damardan alınması arasında önemli bir fark var. Damardan alınan vitaminler hemen hücrelere nüfus ediyor. Vitamin serumu metabolizmayı harekete geçirerek ekilen köklerin yanı sıra kaş, sakal ve tırnakların da güçlenmesini sağlıyor" şeklinde konuştu.

Bu dönemlerde mevsimsel saç dökülmeleri yaşanabileceğine de dikkat çeken Terziler, "2 ayın üzerinde devam eden ve her defasında ele daha çok saç gelmesiyle sonuçlanan durumlar, yoğun bir dökülmeyle karşı karşıya kalındığının göstergesi olarak ortaya çıkıyor. Kişinin saç yapısına ve ihtiyacına yönelik oluşturulan tedavi seçenekleriyle dökülmenin hemen kontrol altına alınmasını sağlıyoruz" dedi.