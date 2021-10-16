Gribe karşı kelle paça çorbası!

Kış mevsiminin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle hastalıklar da kapıya dayandı. Hastalıklara deva ve bağışıklık sisteminin şifa kaynağı olan kelle paça çorbasına da talep arttı. Etiler'de bulunan ünlü bir et restoranının baş şefi Halil İbrahim Küçükbenli ise kelle paça çorbasının yapımının püf noktalarını paylaştı ve ev hanımlarına önerilerde bulundu.





Prof.Dr. Canan Karatay'ın ve uzmanlarında tavsiye ettiği koronasavar kelle paça çorbasının kış aylarında bol bol içilmesi gerektiğini söyleyen Halil İbrahim Küçükbenli, "Kelle paçayı hazırlamak oldukça zahmetli ve o kadarda şifalıdır. Öncelik kelleyi iyi temizlemek. Bu ilk aşamamız; kelleyi pişirip, ayıklamak. Ayıkladığımız parçalardan dil, ayak, yanak ve beyin kısımları çıkıyor. İsteğe göre bunlardan seçerek veya karışık olarak çorbaya ekliyoruz. Ardından ikinci aşamaya geçiyoruz ve kemiğin içerisinde piştiği ilik suyu ile etimiz ısıtıyoruz.

Bu kemik suyu da şifa niyetine ve bol antikor olarak önemli. Doğal ilaç diyebiliriz. Kelleyi iyi temizlemek lazım. Akabinde kemik ile kaynatmak lazım. Ortalama bir iki buçuk üç saat kaynaması gerekiyor bu özel kıvama gelmesi için. Biz bunu fırında yaklaşık 4-5 saat gibi uzun bir sürede pişiriyoruz. Demlene demlene pişiyor. Günlük her gün içmemiz gereken bir çorba. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için. Biz bir de çorbamıza özellikle sumak ekşisi ekliyoruz. Maraş'ın dağlarından çıkan sumağı sıvı hale getiriyoruz ve çorbamızı daha da sağlıklı hale getiriyoruz. Kış aylarında bol bol içiyoruz" dedi.