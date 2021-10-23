Kalp hastaları aşıdan değil koronadan korksunlar

Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, "Aşı olursam kalbim etkilenir" diyerek aşı olmayan kalp hastalarına uyarıda bulundu. Prof. Dr. Demirtaş, "Kalp hastalarının büyük bölümü aşı olmaya korkuyorlar, daha kötü olacaklarını sanıyorlar. Ama tam tersine hasta olurlarsa çok daha kötü olurlar. Aşıdan değil COVID-19'dan korksunlar. Kalp hastaları aşıdan kesinlikle kaçmamalıdır" dedi.

Aşılarını yaptıran kalp hastalarının COVID-19'a yakalanmaları durumunda rahatsızlıklarını kolay geçireceklerini ifade eden Mustafa Demirtaş, "Aşı yaptıran kalp hastalarında tehlike çok düşük oluyor. Onun için mutlaka özellikle kalp, şeker, böbrek ve bağışıklık sistemleri zayıf olanların mutlaka aşı yaptırmaları gerekiyor. İnsanlarımızı mutlaka ikna etmeliyiz" diye konuştu.

18-35 yaş arasındaki kişilerin de mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, "Şimdi artık 18-35 yaş arasındaki insanlarda COVID-19 sıkça görünmeye başlarken büyük hasar da bırakıyor. Yaşlılar kadar tehlike olmaya başladı. Aktiv ortamlarda çalıştıkları için bu yaş aralığındaki kişilerin de mutlaka aşılarını yaptırması gerekmektedir" şeklinde konuştu.