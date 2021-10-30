6 ayda bir meme ultrasonu ihmal edilmemeli

Meme kanseri; meme dokusunu oluşturan hücrelerden gelişen kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada gelmektedir. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski vardır. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Sancak, meme kanseri hakkında bilgiler verdi…

Nadir olarak erkeklerde de meme kanseri görülmektedir. Her 100 kadına karşılık 1 erkek meme kanseri tanısı almaktadır. En sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan duktal kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan lobüler kanserler de ikinci sıklıkta görülür. Ayrıca memenin diğer dokularından kaynaklanan nadir görülen kanser tipleride vardır.

MEME KANSERLERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

*Ailede meme kanseri öyküsü olması.(Anne, anneanne, teyze, abla, kızkardeş)

*Kadın olmak, ileri yaş.

*Kilolu olmak.

*Alkol kullanımı

*Hiç doğum yapmamak veya ilk doğumunu geç yaşta yapmak.

*Erken adet görmek.

*İleri yaşta menapoza girmek.

*Meme kanseri öyküsü olması.

*Radyasyona maruz kalmak.

*Yeterli egzersiz yapmamak.

*Bazı iyi huylu meme hastalıklarının olması.

*Uzun süreli hormon tedavisi almak.

*BRCA-1 ve BRCA-2 mutasyonları gibi genetik değişiklikler olması.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

*En sık rastlanan belirtisi memede ele gelen kitle olması.

*Memede ağrı tek başına anlam ifade etmez.

*Meme ucunda veya derisinde çekinti olması.

*Meme derisinde portakal kabuğu gibi kalınlaşma olması.

*Meme ucundan kendiliğinden gelen akıntı.

NELER YAPMAK GEREKİR?

Meme kanserinde erken tanı konulması tedavinin başarılı olmasını sağlar. Bunun için 20 yaşından itibaren her adet sonrası kendi kendine meme kontrolü yapmak, düzenli olarak doktor kontrolü yaptırmak, düzenli olarak meme ultrasonografisi, mamografi ve doktor gerek görürse meme MR'ı çektirmek gerekir.

RISK FAKTÖRLERINE GÖRE

*20-40 yaş arası 6 ayda veya yılda bir doktor muayenesi ve Meme Ultrasonografisi yaptırmalı.

*40-50 yaş arası 6 ayda bir doktor muayenesi ultrasonografi , 1 yılda veya 2 yılda bir Mamografi çekilmeli.

*50 yaşından sonra 6 ayda bir doktor muayenesi, ultrasonografi yılda bir Mamografi çekilmelidir.

*Hangi yaşta olursak olalım adet görüyorsak adet sonrası görmüyorsak ayda bir kendi kendimizin meme kontrolünü yapmalıyız.

TEDAVİSİ

*Her hastanın tedavisi farklılık göstermektedir. Kanserin memedeki yeri, evresi, hastanın yaşı, hastanın beklentisi, diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir.

*Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon terapi tedavi yöntemlerinden biri veya bir kaçı yapılabilir. Önemli olan erken tanı konulmasıdır.