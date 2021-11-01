Günümüzün trendi buzla zayıflama

90'lı yıllara damga vuran süper model Linda Evangelista
, yanlış uygulanan soğuk lipoliz yöntemi sebebiyle vücudunun bozulduğunu söyleyerek, uygulamayı yapan kuruma dava açmıştı. Yıllardır buzla zayıflama yöntemlerini yurt içi ve yurt dışında araştıran bir uzman olarak, Linda Evangelista'nın başına gelen bu durumu tüm röportaj ve yazılarımda anlatıyorum. Vakumlu işlemler başlı başına oldukça riskli işlemlerdir. Soğuk ile vakumun aynı teknoloji içerisinde kullanılması ciddi yanık vakalarına, vücutta deformasyonlara sebep olabilir. Nihayetinde güzellik uğruna vücuda geri dönüşü olmayacak zararlar verebiliyor.
YAĞLARI DONDURUYOR
Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. Diğer yöntemlere nazaran ağrı, morarma gibi yan etkileri olmayan konforlu bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda, ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir.
DONANIMLI MERKEZDE YAPILMALI
Öncelikle buzla zayıflama yöntemi profesyonel eller tarafından uygulanmalıdır. Tercih edeceğiniz kurumun bu konuda donanımlı olduğundan emin olmalısınız. İlk seans öncesinde mutlaka bir görüşme randevusu organize edilmeli. Kişinin yağ oranı, yağ kütlesi, vücudundaki iç yağlanma, kas oranı detaylı bir şekilde elektronik ölçümlerle incelenmelidir. Akabinde kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bir program düzenlenmelidir. Kanser
tedavisi, gebelik ve böbrek yetmezliği
durumlarında bu kişilere işlem kesinlikle uygulanmamalıdır. Görüşme randevusu esnasında ölçümleri alınmış kişilere uygun program belirlenmelidir.
BOL SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ
Buzla zayıflama yöntemi ciddi bir yağ kırma işlemidir. Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi çok önemlidir. Danışanlarıma hep şu örneği veriyorum: Havuzu biz boşaltıyoruz, çeşmeyi kapatmak ise bu durumda size aittir. İlk seans itibariyle bu işlemin ne kadar etkili olduğunu seans öncesi ve sonrası alınan elektronik ölçümlerde kırılan yağ miktarı ile net bir şekilde görebiliyoruz. Danışanlar bu etkiyi kıyafetlerinde hissedebiliyorlar. Bu da süreçteki motivasyonu oldukça olumlu ölçüde etkiliyor. Bu motivasyon sayesinde genelde danışanlarımız bol su tüketimine ve sağlıklı beslenmeye de kolaylıkla dikkat ediyorlar.
TATMİN EDİCİ SONUÇLAR İLK SEANS İTİBARİYLE ALINIYOR
Tek
seansta bir zayıflamadan bahsetmek mümkün değildir. Evet tek seansta ciddi bir sonuç elde edilir ancak yılların verdiği birikimi tek seansta yok etmek mümkün değildir. Danışanlara minimum 5 seans öneriyoruz. Elbette kişinin ihtiyaçları doğrultusunda seans sayıları değişiklik gösterir.
BUZLA ZAYIFLAMA YÖNTEMİ HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?
Yağlanma problemi olan her bölgede karın, bacak, bel, kol, hatta gıdı bölgesi dahil işlem uygulanabilir.
BUZLA ZAYIFLAMA İŞLEMİ KALICI SONUÇLAR VERİR Mİ?
Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişi kilo almadığı sürece elde edilen sonuçlar kalıcıdır.
AYNI ANDA HANGİ BÖLGELERE İŞLEM YAPILABİLİR?
Buzla zayıflama yöntemi esnasında kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlenir. Bir veya iki-üç bölgeye (Karın, göbek, bacak hatta kol bölgesi dahil) aynı anda uygulama yapmak mümkündür.
BUZLA ZAYIFLAMA SONRASINDA DERİDE ÇUKURLAŞMA VEYA SARKMA OLUR MU?
Aynı mesajı tekrar vermekte fayda görüyorum. Vakum kullanılmadığı takdirde deride çukurlaşmalara sebep olabilecek bir durum söz konusu değildir. Elektronik ölçülerin önemi burada tekrar ön plana çıkıyor. Kişinin yağ oranını takibe aldığınız, yağdan vermesini sağladığınız ve bu sayede kas kaybını engellediğiniz sürece vücutta herhangi bir sarkma sorunu yaşanmayacaktır. Ayrıca buzla zayıflama yönteminin sıkılaşma etkisi bilinir. Bunu örneklendirmek gerekirse büyüklerimizin duş sonrası sıkılaşma için vücuda soğuk su tutma nasihatini hatırlayabiliriz.
Toparlayacak olursak yoğun iş temposu, düzensiz beslenme, düzensiz uyku, aşırı stres sebebiyle günümüzde maalesef kilo alımı ve yağlanma problemi yaygınlaştı. Yağlanma probleminde etkili ve bir o kadar da zararsız bir uygulama olarak buzla zayıflama yöntemi oldukça tercih ediliyor. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren bu işlem Türkiye'de binlerce danışana ulaşmış durumda ve talep her geçen gün artarak büyümeye devam ediyor.
Hazırlayan: Özlem POSBAŞOĞLU