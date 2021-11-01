Giriş Tarihi: 1.11.2021

Günümüzün trendi buzla zayıflama

Bir yağ kırma işlemi olan buzla zayıflama, günümüzde çok moda olmuş bir yöntem. İlk seanstan itibaren fark görülen bu yöntemi mutlaka profesyoneller uygulamalı