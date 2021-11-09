Bilgisayar karşısında mavi ışık filtreli gözlükler kullanılmalı

Dünya çapında yapılan çeşitli araştırmalar bilgisayarın faydalı kullanımının çocukların ilerleyen yaşlarındaki başarısını arttırdığını söylüyor. Ancak bu durum çoğu zaman yanlış anlaşılabiliyor ve bilgisayar kullanımı konusunda aşırıya kaçılabiliyor. Çocukların uzun saatler boyunca bilgisayarın zararlı mavi ışığına maruz kalmasının ise çeşitli yan etkileri bulunuyor. Bu ışıklı ekranlar tüm dijital cihazlarda bulunurken gözler için de ciddi bir risk sebebi olabiliyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu, dijital ekran ışıklarına karşı uyarılarda bulunuyor…

MİYOPİYİ TETİKLİYOR

Ülkemizde bilgisayar kullanımının miyopi gibi göz problemlerinin ortaya çıkmasında pay sahibi olduğuna dair bir inanç hakim. Bir kısım insan da durumun tam tersi yönde etki ettiğini savunuyor. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarsa bilgisayar kullanımının tek başına miyopinin oluşmasında net bir etkiye sahip olmadığını fakat artış hızını tetiklediğini söylüyor. Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu, bu nedenle özellikle ara tatilde çocukların bilgisayar ve tabletlerin başında geçirdiği vaktin belli bir program dahilinde gözlem altında tutulması gerektiğini söylüyor.

MAVİ IŞIK FİLTRELİ GÖZLÜKLER KULLANILMALI

Günümüz bilgisayar çağında çocukları dijital dünyadan soyutlamak neredeyse imkansız. Çocuklar özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sıklıkla bilgisayar tablet gibi cihazların kullanımına yöneldi. Ancak dijital cihazların gözlere olan zararını azaltmak mümkün olabilir. Bunun için de çocukların mavi filtreli camlara sahip gözlükler kullanması sağlanabilir. Gözlük kullanımına ihtiyacı olmayan çocuklara ise dijital ekranlar karşısında takabileceği UV ve mavi ışık filtreli dinlendirici bir gözlük alınabilir.

BİLGİSAYAR KULLANIMINA SIK SIK ARA VERİLMELİ

Bazı basit önlemlerle çocukların bilgisayarların zararlı etkilerinden korunabileceğini söyleyen Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu: "Gözlerin maruz kaldığı aşırı yorgunluğu hafifletmek için çocukların sık sık bilgisayar başından kaldırılması önlemlerin başında geliyor. Ayrıca her 20 dakikada bir en az 20 saniye olacak şekilde 5 metre ilerisine bakmak da göz kaslarını dinlendirip gözlerin rahatlamasına katkı sağlayacaktır. Anne babaların ayrıca kitapların, müziğin ya da diğer sosyal aktivitelerin yerini teknolojik cihazların almamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Bilgisayar kullanan çocukları belirli aralıklarla denetlemek ve şiddet içermeyen bilgisayar oyunlarını oynamasına özen göstermek büyük önem taşıyor. Teknolojik cihazlardaki programların öğretici ve çocukları geliştirecek türden olması da sağlıklı bir kullanım ortamı oluşturuyor." dedi.

Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu çocukların bilgisayara bağlı sorunlarını azaltabilmek için bu önerilere dikkat çekiyor:

Çocuklar bilgisayar kullanırken nötral pozisyonda ve rahat oturuyor olması önemlidir. Bu nedenle;