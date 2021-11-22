Kilo veriyorum ama göbeğim ve basenim gitmiyor!

Günümüzde sağlıksız beslenme, yoğun iş temposu, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Diyet
ve spora rağmen bölgesel yağlanma problemi kişileri oldukça zorlamakta. Kilo veya kilolu olma durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçümleriniz alınmalıdır ve bu sayede yağ oranı, yağ kütlesi, vücuttaki kas kütlesi, iç yağlanma derecesi ölçülmelidir. Fakat bazen tüm çabalara rağmen vücutta yağlar dirençli olabilmektedir. Fazla kilolar fit görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da oldukça tehdit etmektedir. "Diyet yapıyorum, hedeflediğim kiloya kavuştum ancak bu kadar çaba ve kilo kaybına rağmen basenim erimiyor veya göbeğimden kurtulamıyorum"... Bu durumu daha önce mutlaka çevremizde gözlemlemiş veya kendimiz de deneyimlemiş olabiliriz. Bunun en önemli sebeplerinden biri ise giden kiloların sadece yağdan değil kastan ve sudan gidiyor oluşu. Bu durumda kilo veriyorum ancak dilediğim bölgeden incelemiyorum ve kas kaybı nedeniyle vücudumda sıkılaşma ihtiyacını yoğun bir şekilde hissetmeye başlıyorum. Zayıflama sürecinde kas ve yağ oranını yakından takip etmek için olmazsa olmazımızdır elektronik ölçümler.
İŞLEMİ UZMANLAR UYGULAMALI
Mesela bir danışanım 24 kilo verdiğini ve doğumdan önceki halinden bile daha az kiloda olduğunu fakat yine de eski kıyafetlerine giremediğini ifade etti. Kendisine giden kiloların ciddi anlamda kastan ve sudan gittiğini izah ettim ve yağ oranını hedefleyerek bir program oluşturmamız gerektiğini söyledim. Şu an kendisi sadece 2 kilo vererek bir beden incelmiş görünüme kavuştu. Yani kiloyu nereden verdiğiniz oldukça önem taşımakta. Peki bu hayal kırıklığına engel olmak için ne yapmak gerekir? Sağlıklı
beslenme zayıflama sürecinde temel kuraldır. Bunun için gerekirse diyetisyen desteği alınmalıdır. Elektronik ölçüleriniz alınıp ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir zayıflama programı düzenlenmelidir. Bunun yanı sıra bölgesel yağlanma probleminden mustarip kişiler teknolojinin faydalarını deneyimleyebilirler. Bu sorunu yaşayanlar, yağ oranları doğru bir şekilde ölçüldükten sonra gerçekleşecek yağ kırma işleminden destek alabilirler. Ancak bu işlem uzman eller tarafından uygulanmalıdır. Klinik seçimlerinizde güvenilirliği esas almanızı önerir, sağlıklı günler dilerim.
İLK SEANSTAN İTİBAREN YAĞ ORANI DÜŞÜYOR
Bölgesel yağlanma problemleri olanlarda hangi sistem tercih edilmelidir?
İlk seans itibariyle dirençli yağlanma problemleri yaşayan kişiler üzerinde oldukça kırıcı bir etkiye sahip ultrasonik ses dalgaları ve infrared teknolojisi şaşırtıcı sonuçlar vermektedir. Hatta ilk seans öncesinde ve hemen sonrasında elektronik ölçüler sayesinde işlemin ne kadar etkili olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
Bu işlem sayesinde danışan, yağ oranında daha şiddetli ve hızlı bir düşüş yaşıyor. Giden kiloların yağdan gittiğini ve kasın minimum seviyede azaldığını gözlemliyoruz.
Sonuç olarak işlem kilo kaybını hızlandırıp kolaylaştırıyor. Danışanların sarkmadan sadece yağdan vererek vücudu hızlıca şekillenmiş oluyor.
İŞLEM 2-3 BÖLGEYE BİRDEN UYGULANABİLİR
Ultrasonik ses dalgaları ve infrared teknolojisi hangi bölgelere uygulanabilir? Bu işlem yağlanma problemi olan her bölgede güvenle uygulanabilir. Karın, göbek, basen, kol hatta gıdı bölgesi dahil. En çok gelen sorulardan bir tanesi ise birden fazla bölgede bu işlemin uygulanıp uygulanamayacağı. İşlem, 2-3 bölgeye aynı anda uygulanabiliyor.
BOL SU TÜKETİMİ VE SAĞLIKLI BESLENME
Kırılan yağlar, vücuttan dışarı nasıl atılıyor? Kırılan yağlar vücuttan dışarı doğal yollarda metabolize edilerek atılır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi ve sağlıklı beslenme çok önemlidir.
Elde edilen sonuçlar kalıcı mıdır? Kalıcı bir zayıflamadan bahsetmek için kişinin sağlıklı bir beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmesi temel kuraldır. Kilo almadığınız sürece sonuçlar kalıcıdır.
İşlem kimlere uygulanabilir? Kanser tedavisi, gebelik dönemi ve böbrek yetmezliği sorunu olanlar dışında herkese işlem uygulanabilir.
AĞRI VE MORARMAYA SEBEP OLMAZ
İşlem sırasında ağrı ve acı hissedilir mi? Ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanan bu işlem sırasında ağrı, morarma gibi yan etkiler yoktur. Bunun sebebi ise herhangi bir vakum, kimyasal ve enjeksiyon kullanılmamasıdır. İşlemin akabinde sosyal yaşama ve gerekliyse iş yaşamına geri dönülebilir.
Hazırlayan: Özlem POSBAŞOĞLU