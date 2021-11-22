Giriş Tarihi: 22.11.2021

Kilo veriyorum ama göbeğim ve basenim gitmiyor!

Zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktör, vücuttaki yağ oranıdır. Kilo vermenize rağmen göbek ve basen bölgesindeki fazlalıklardan kurtulamıyorsanız bunun nedeni kiloların sadece yağdan değil kastan ve sudan gitmesidir