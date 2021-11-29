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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:10 Son Güncelleme: 29.11.2021 11:10

Beta HCG değerinin 1.20 çıkması ne demek? Kan testinde beta HCG değeri 1.20 çıktı, sonradan yükselir mi?

Beta HCG değerinin 1.20 çıkması ne demek? Kan testinde beta HCG değeri 1.20 çıktı, sonradan yükselir mi?

Beta HCG testi, adet döngüsünden birkaç gün sonra yapılabilir. Döllenme zamanına göre değişse de, beta HCG nin ilk tespitinde genellikle 4.5. haftalık gebelikten söz edilmektedir. Beta HCG değerinin 4872 saat arasında yaklaşık iki katına çıkarak artması beklenmektedir. HCG hormonu, sperm ve yumurta döllendikten sonra salgılanmaya başlamaktadır. Bu nedenle hamileliği belirler. Bu değerin yüksek çıkmasıyla gebelik saptanabileceği gibi, mol gebelik, dış gebelik ve boş gebelik de ortaya çıkabilir. Bu durumun takibi için yaklaşık 23 gün sonra yeniden beta HCG testi yapılmakta ve sonuçlar karşılaştırılmaktadır. Peki beta HCG test sonucu 1.20 çıkan kişiler hamile midir_ beta HCG testinin sonucu kaç olursa kişi hamile olur? Beta HCG testi ile alakalı tüm ayrıntılar ve bilgiler bu yazıda...

Hamilelikten şüphelenen kadınların genellikle ilk işi eczaneye gidip hamilelik testi almaktır. Bu test sonucunda pozitif çıkarsa da hastaneye gitmektir. Hastaneye giden her hamile şüphesi taşıyan kadına kan testi yapılır. Bu test ise genellikle beta HCG testidir. Beta HCG testi sonucunda doktor değerlere bakar ve kadının hamile olup olmadığına karar verir. Elbette bu değerlerin bir ölçüsü vardır. Hamile bireylerin beta HCG değerleri sürekli olarak artar. Beta HCg değerinin artmasını sağlayan şey ise rahimdeki plasentadır. Peki beta HCG değeri 1.20 çıkan kişiler hamile olabilirler mi? Beta HCG değeri kaç olunca hamile olunmaktadır? İşte beta HCG değerleri ile ilgili tüm detaylar...

Beta HCG Değeri 1.20 Olanlar

Gebe olduğundan şüphelenen kadınlar doktora gittiklerinde genellikle beta HCG testi istenir. Beta HCG testi sonuçlarına göre beta HCG değerleri 10 üzerinde ise kişi hamiledir. Ancak 3 haftalık bir kadında beta HCG değerleri 10 'u bulur. Bu yüzden bazı kadınların değerleri düşük çıksa da hamile olabilirler. 1 –2 haftalık hamile bir kadının beta HCG değerleri 1.20 çıkabilir. Bu kişiler test sonrasında hâlâ hamilelik belirtisi gösteriyorlar ise birkaç hafta sonra tekrar doktora gitmelilerdir. Eğer hamile ise beta HCG değerleri çok daha yüksek çıkacaktır. Ancak hamile değilse daha düşük ya da aynı değerlerde görülebilir. Beta HCG değerlerinin hamile olduğunu göstermesi için gebelik testi yaptıran kadının beta HCG değerleri 10 üzerinde olmalıdır. Aksi durumda hamile tanısı maalesef konamaz. Ancak birkaç hafta sonra tekrar beta HCG testi verirse ve hamileyse bu değer yükselmiş ise hamilelik tanısı konulabilir.

Beta HCG 1.20 Çıktı Hamile Miyim?

Beta HCG hormonun değeri, gebelik durumu olmayan bir kadında 010 mlU/ml değerinde görülmektedir. Spermin yumurtayı döllenmesinden sonra hamilelik oluşur ve Beta HCG hormonundaki değerler artış göstermeye başlar. Kadında hamileliğin tespiti için yapılan kan testindeki çıkan sonuçlara göre Beta HCG hormonun değeri dikkate alınır ve kadının hamile olup olmadığı tespit edilir. Beta HCG hormonu döllenmeden sonraki 6. Günden sonra yükseliş göstermeye başlar. İlk olarak kanda yükseliş gösteren Beta HCG hormonu, birkaç gün sonra idrarda da yükselişe geçer ve bu süreden sonra idrar tahliliyle de gebelik testi yapılabilir. Beta HCG testi 1.20 çıkan bireyler hamile değillerdir. Ancak hamileliğin çok başında da olabilirler. Bu yüzden kendilerinden hamile oldukları yönden şüphelenmeye devam ediyorlarsa birkaç hafta sonra tekrar gelip test yaptırmaları gereklidir. Çünkü beta HCG değerleri 3 haftalık bebekte 10'dur.

Kanda Beta HCG Değeri Kaç Olursa Hamile Olunur?

Beta HCG değerleri 10 üzerindeyse kişi hamile olarak sayılmaktadır. Ancak Beta HCG seviyeleri yüksek olması her zaman gebelik olduğunda yükselmez. Başka nedenlerle de beta HCG hormonu yükselebilir. Beta HCG hormonunun yükselmesinin diğer sebepleri ise şunlardır:

  • Düşük
  • Dış gebelik
  • Gastrik
  • Boş gebelik
  • Çoğul gebelik
  • Down sendromu gibi doğumsal anomaliler
  • Molar gebelik
  • Bazı pankreas kanseri türleri
  • Bazı mide kanserleri
  • Yumurtalık ve testis kanseri
  • Karaciğer tümörü, trofoblastik tümörler, gonadal tümörler
  • Erkeklerde ise testis tümörü olduğu durumlarda beta HCG hormonunda artış görülebilir.

Ayrıca bazı progesteron içeren bitkiler ve yiyecekler de beta HCG değerlerinde yükselmeye sebep olur. Beta HCG hormonunu yükselten yiyecekler; avokado, dereotu, domates, ıspanak, ay çekirdeği, ceviz ve amla yani bektaşi üzümü gibi yiyeceklerdir.

Gebelik Testinde Beta HCG Değeri Kaç Çıkar? Kanda Hamilelik Testi Beta HCG Değerleri Hesaplama

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