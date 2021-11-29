Hemogram nedir, testi nasıl yapılır? Hemogram değerleri kaç olmalı?

Hastanelerde kan testi yaptırdığımızda sıkça duyduğumuz terimlerden biri hemogramdır. Tam kan sayımı testi olarak bilinen hemogram, kişinin sağlık durumu hakkında genel bilgiler vermektedir. Yapılan test sonucu hemogram değerlerine bakılarak tanı konulabilir. Hemogram değerleri nedir? konusu bu yüzden merak edilen bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Hemogram nedir, testi nasıl yapılır? Tüm ayrıntıları hazırladık. İşte, hemogram ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

HEMOGRAM NEDİR?

Hemogram, kan hücrelerinin nitelik ve nicelik açısından incelenmesine denir. Kandaki hücrelerin sayısını ve oranını tespit eder. Kan dolaşımında yer alarak dolaylı yolla kemik iliğinin de değerlendirilmesini sağlar. Hemogram bunların yanında birçok hastalığa tanı koyma aşamasında da önemli bir rol oynar. Bu hastalıklardan birkaçı ise şunlardır:

Enfeksiyon ve inflamasyon,

Kan kanseri ve diğer kanser çeşitleri,

Lenfoma,

Pıhtılaşma bozuklukları,

Polistemia vera,

Talasemi,

Alerji,

Karaciğer hastalıkları,

Kemik iliği hastalıkları,

Anemi,

Otoimmün hastalıklar.

HEMOGRAM TESTİ

Hemogram testi kolunuzdan, parmak ucunuzdan ya da topuğunuzdan kan alınarak yapılan bir işlemdir. Aç karna test yaptırmayı gerektirmez. Testten sonra alınan kan oda sıcaklığında 10 saate kadar durabilir. Ayrıca buzdolabında 18 saate kadar bekleyebilmektedir. EDTA adı verilen madde sayesinde, kanın tüp içinde pıhtılaşması engellenir. Kanın bir kısmı parçalanarak hemoglobin molekülünün dışarıya çıkması sağlanır. Diğer kanla da seyreltme işlemi yapılarak kan hücreleri sayılır. Tüm bu hesaplama ve sayım işlemleri otomatik olarak sayım cihazlarında gerçekleşir.

HEMOGRAM KAN TESTİNDE NELERE BAKILIR?

Hemogram testi yaptıran kişilerde hemoglobin, beyaz küre sayısı, trombositler, MCH, RBC, RDW, lenfosit, monosit gibi kan hücrelerinin değerlerine bakılmaktadır.

HEMOGRAM DEĞERLERİ

Hgb: 11.5-18 g/dl

Plt:150.000-400.000

Wbc: 4.000- 10.000

Nötrofil sayısı: 1.800-7.700

Lenfosit sayısı: 1.000-4.800

Eozinofil sayısı: 0-400

HEMOGRAM LYM NEDİR?

LYM akyuvar hücresinden lökosit beyaz kan hücresi olarak bilinmektedir. Kişiyi hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sisteminin de parçasıdır. LYM iki çeşittir olup bunlar; büyük granürler lenfositler ve küçük lenfositlerdir.

Bakteriye, virüse, mantara karşı metabolizmayı kuvvetlendirir. Bu korumacı olan hücreler dalakta, kemik iliğinde ve lenf bezlerinde bulunurlar ve kök hücrelerde de çoğalırlar. Lenfositlerin sayısı hemogram (tam kan sayımı) testinde belirlenmektedir.

LYM YÜKSEKLİĞİ

Metabolizma herhangi bir hastalığa karşı bağışıklık sistemini uyarıya geçirirse lenfosit sayısı artar. LYM yüksekliğine sebep olan rahatsızlıklar şunlardır:

Suçiçeği

Grip

Tüberküloz

Kabakulak

Rubello sendromu

Uçuk

Bruselloz

Enfeksiyon

Mononükleoz

Toksoplazma

Sarılık

Kan nakli sonrası

Crohn sendromu

AIDS

Kan hücresindeki iltihap

Otoimmun

LYM DÜŞÜKLÜĞÜ

Bağışıklık sistemi lenfosit üretimi yapmazsa lenfosit düşüklüğü meydana gelir. Lenfosit değerleri yaş farkında göre değişmektedir. Mesela yetişkin biriyle çocuklarda olan lenfosit değerleri farklıdır. Lenfosit düşüklüğünü doğuran rahatsızlıklar şunlardır:

Bulaşıcı rahatsızlıklar

Grip ve hepatit

Otoimmün hastalıkları

Stereoid

HEMOGRAM WBC NEDİR?

Kişiye yapılan kan tahlilinde görülen WBC beyaz kan hücresi ve akyuvarla aynı anlamı taşımaktadır. WBC vücutta oluşan enfeksiyonlara karşı direnç oluşumu sağlar. Bu sebepten dolayı da WBC değerinde artış, azalma meydana gelebilir.

KANSIZLIK TANISI İÇİN HANGİ DEĞERE BAKILIR?

HB değeri kanda yer alan oksijeni taşımakla görevli olan proteindir. HCT değeri kanda bulunan KK maddesine hacim verir. HB değerinin düşüklüğü anemiye yol açabilir. Kan değerlerinizi ölçtürmek ve tedavinizi başlatmak için hepatit B testi yaptırmalısınız.

KAN TAHLİLİ YORUMLAMA

Hemogram: Tam kan sayımı

RBC: Kırmızı kan hücrelerinde bulunan eritrosit miktarı gösterir

HGB: Kanda yer alan hemoglobin miktarını gösterir

WBC: Kanda bulunan beyaz kan hücreleri ile ilgili bilgi verir

MCH: Hemoglobin miktarını gösterir

RDW: Eritrositler hakkında bilgi verir

MCW: Kan hücrelerinin biçimi, çağı hakkında bilgilendirir

MCHC: Hemoglobin konsantrasyonunu belirler

PLT: Kanda yer alan trombosit ile ilgili bilgi verir

MPV: Kanda yer alan trombositlerin boyutu hakkında bilgi verir

PDW: Kanda yer alan trombositlerin dağılımını gösterir