Sütü gece yatmadan önce içirin

Çocuklarımızın yeterli büyüme ve gelişimlerinin sağlanması, yüksek bir performansla başarılı bir eğitim geçirmesi, en önemlisi sınıf ortamındaki enfeksiyonlardan korunmada güçlü bir bağışıklığın sağlanması için doğru ve dengeli beslenmleri çok önemli. Diyetisyen Elif Dağdeviren
, çocuklar için beslenme önerilerinde bulundu…
KAHVALTI ÖĞÜNÜNÜ ATLAMAYIN:
Çocuklarda en yaygın görülen olumsuz beslenme alışkanlıklarından biri, öğün atlamadır. Kahvaltı
ise en çok atlanılan öğündür. Araştırmalara göre kahvaltı yapıp okula giden çocukların kısa süreli belleklerinde, hafıza ve konsantrasyon düzeylerinde artış görülmektedir. Ayrıca uykudan sonraki uyku halinin ve halsizliğin ortadan kalkmasında kahvaltı öğünü faydalı olacaktır. Kahvaltı öğününde mutlaka protein kalitesi yüksek yumurta veya peynir bulunmalıdır. Bunun yanı sıra içecek seçimi ise çay yerine 1 su bardağı süt veya 1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu olmalıdır. Kahvaltıda glisemik indeksi düşük lif içeriği yüksek sebzeler ve antioksidan içeriği zengin meyveler tercih edilmelidir. Reçel gibi rafine şeker yerine besin içeriği yüksek tahin-pekmez veya bal tüketimi tercih edilmelidir. Kahvaltılarda avokado
, zeytin gibi sağlıklı yağ kaynakları ve ceviz, badem
, fındık gibi sert kabuklu yemişler tüketilmelidir. Ekmek tercihi ise prebiyotik içeriği zengin, ekşi mayalı tam buğday unundan yapılmış ekmek veya lavaştan yana olmalıdır.
HER GÜN BİR BARDAK SÜT:
Çocukların büyümesini hızlandıran en önemli besin grubu süt ve süt ürünleridir. Özellikle 1 yaşından sonra 13-14 yaşına kadar her gün 1 bardak sütü gece yatmadan önce tüketmek, süper bağışıklık ve mükemmel büyüme için ideal besindir. Sütü oda sıcaklığında içmenin faydası daha fazladır. Süt içmeyen çocuklar mutlaka bir su bardağı sütün yerine bir su bardağı kefir veya gün içinde 1 kase yoğurt tüketmelidir.
YETERLİ PROTEİN ALIMI SAĞLANMALI:
Et, kümes hayvanları
, deniz ürünleri
, yumurta, süt ürünleri, soya
ve kinoa gibi bitkisel proteinler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu aminoasitlerin tamamını içerirler. Kabuklu yemişler, yağlı tohumlar, kurubaklagiller ve çoğu tahıl ürünleri gibi, bitkisel protein kaynakları ihtiyaç duyduğumuz tüm aminoasitleri içermezler.
DİYET LİFİ YÜKSEK KARBONHİDRATLAR:
Sebze ve meyveler, baklagiller ve tam tahıllar lif içeriği zengin kompleks karbonhidrat grubundadır. Bu nedenle çocukların beslenmelerinde özellikle karabuğday, bulgur, yulaf ezmesi gibi tam tahılların; bamya, karnabahar, brokoli, havuç, soğan gibi sebzelerin; muz, elma, yaban mersini gibi çeşitli meyvelerin; mercimek, nohut, börülce gibi kurubaklagillerin tüketilmesi oldukça önemlidir.
GÜNDE 1 KAŞIK BAL:
Bal, çocuklar için çok lezzetli olmasının yanı sıra bağışıklığı güçlendirici özelliklere sahiptir. Bağışıklığı artıran antioksidan, vitamin, mineral ve enzimleri içerir. Bal, yapılan araştırmalar sonucunda da öksürük şuruplarında bulunan öksürüğü tedavi eden etken maddeden çok daha doğal bir şekilde öksürüğün geçmesini sağlayan mucize bir besindir. Okul döneminde her gün 1 tatlı kaşığı balı, sabah sütünün içerisine veya direkt kahvaltının yanında sağlıklı karbonhidrat kaynağı olarak vermenizi tavsiye ederim.