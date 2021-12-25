Kişiye özel zayıflama programı

Geri sayım başladı... Yeni yılda hayal ettiğiniz beden ölçülerine kavuşabilmeniz için sizlere merkezimizde hazırladığımız zayıflama programlarından bahsedeceğim. Kişiye özel olarak hazırlanan zayıflama programlarımız ile fazla kilolarınıza temelli olarak veda etme şansı yakalarken aynı zamanda vücudunuzu zararlı frekanslardan arındırıp; stres, uyku ve iştahınızı da dengeleyebileceksiniz.
Beslenme programı, biorezonans ve andülasyon terapisi bir arada nasıl uygulanır?
Hazırlanan program, vücut analiziyle başlıyor. Diyetisyenimizin yaptığı ve yorumladığı vücut analizi sayesinde yağ, kas, ödem, organ yağlanması gibi parametreler değerlendiriliyor. Vücudun bölgesel analizleri yapılıyor. Bu doğrultuda hangi işlemin en uygun olacağı tespit ediliyor. Hangi zayıflama ve/veya selülit cihazına başlanacak olunursa olsun biorezonans, beslenme programı desteği ve andülasyon terapisinin mutlaka uygulanması gerekiyor.
BEDENİ YENİLEYİP İYİLEŞTİRİYOR
Zararlı frekansları temizleyen biorezonans; stres, uyku ve iştah arasındaki dengeyi nasıl etkiliyor?
Bakteri
, parazit ve virüs gibi hastalık yapan mikroorganizmalar; alerjenler, ağır metaller, nikotin, karbonhidrat ve şeker zararlı frekanslar yayıyor. Hastalık yapan bu frekanslar, 180 derece faz kaydırmayla cihazlarda ters çevriliyor. Ters frekans, kişiye iletken elektrotlar sayesinde gönderiliyor. Birbirinin tam tersi olan 2 frekans karşılaşınca nötrleşiyor, böylece zararlı frekanslar vücudumuzdan temizleniyor. Uygulama kişide yoksunluk yaşamadan karbonhidrat, şeker ve nikotini bırakmaya, organizmanın sağlıklı çalışmasına, bedenin kendini yenilemesine ve iyileşmesine, alerjenin vücuttaki reaksiyonlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Stres, uyku ve iştahın dengelenmesini sağlıyor. Andülasyonun yaydığı kızılötesi ışınlar ve titreşimler sayesinde metobolizmada kan dolaşımı hızlanıyor ve ödem ile selülitlerin hafiflemesine destek sağlayarak vücutta pozitif bir etki yaratıyor.
YAĞ HÜCRELERİ KÜÇÜLÜYOR
Kişiye özel sağlıklı beslenme programı ile kilo probleminin temeline inilebilir mi?
Sağlıklı beslenme
programı tamamen kişiye özel ve bünyenin ihtiyaçlarına göre, varsa hastalıklar göz önüne alınarak hazırlanıyor. Programa ilk aşamada bir arınma ile başlayıp sonrasında Akdeniz tipi sağlıklı beslenme programıyla devam ediliyor. Program ile zayıflama cihazları kombinlendiğinde ulaşılan başarı iki katına ulaşıyor. Aynı zamanda burada amaç sadece zayıflatmak değil; duruma bütüncül bir şekilde yaklaşıp, kilo probleminin temelini bulup, çözüm üreterek sorunu ortadan kaldırmak ve kişinin kilosunu koruyarak hayatına devam etmesini sağlamak.
LPG Alliance yöntemi ile zayıflama nedir?
LPG (Endermoloji) yöntemi, bölgesel zayıflama, vücut şekillendirme ve selülit tedavisinde etkin şekilde kullanılan, cerrahi olmayan bir medikal estetik uygulamasıdır. Spor veya diyete rağmen kilo veremeyen, kilolu olmamasına karşın bölgesel yağlanma sorunu yaşayan kişilerin tercih ettiği LPG, dokuların vakum yöntemiyle sıkıştırılması ve hedef bölgedeki kan dolaşımının hızlandırılması yoluyla yağ hücrelerinin küçültülerek cildin sıkılaştırılması prensibine dayanır. Bölgesel zayıflama ve selülit tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle günümüzün en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan LPG teknolojisi, farklı doku katmanlarına etki ederek cildin esnemesini sağlar.
Uygulamaya adını veren LPG cihazının iki rulodan oluşan vakumlu özel başlığı, bağ dokulara masaj yaparak kan dolaşımını düzenlerken deri altındaki sıvı akışını da destekler. LPG uygulaması lenfatik dolaşım ve metabolik sıvı akışının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Böylelikle bölgedeki yağ hücreleri küçülür, normal şekil ve boyutuna yeniden kavuşur. Bu durum amaçlandığı gibi bölgesel zayıflama sağlarken bağ dokusunun, yağ hücrelerinin yarattığı baskıdan kurtulması sayesinde selülitleri de ciddi ölçüde azaltır.
LPG yöntemiyle 2 ila 10 cm arasında incelme ve bölgesel zayıflama sağlanırken dokulardaki kolajen ve elastin üretimi de tetiklenir. Cilt sıkılaşıp toparlanır ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. LPG, öğle arasında yaklaşık 30 dakika içinde gerçekleştirilebilen, acısız, güvenli, sağlıklı ve konforlu bir bölgesel zayıflama uygulamasıdır. Kişiyi günlük yaşamdan koparmadan her mevsim rahatlıkla yapılabilen ve etkisini ilk seanstan itibaren belirgin bir biçimde gösteren LPG, bu artılarıyla günümüzün en çok tercih edilen selülit tedavisi ve zayıflama yöntemlerinden biridir.
LPG ALLİANCE YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
Diyetisyen tarafından gerçekleştirilen konsültasyon sırasında kişinin vücut kitle indeksi, kas-yağ oranı tespit ediliyor. Bölgesel zayıflama isteyen kişinin vücut yapısı ve yağ oranı LPG yöntemi için uygunsa seans sayısı ve aralıkları belirleniyor. Ardından kişiye, özel bir vücut çorabı giydiriliyor. Hedef bölgelere LPG cihazıyla masaj etkisi yaratan bir vakum uygulaması yapılıyor. İşlem, neredeyse hiç acı hissedilmediği için anestezi yapılmadan gerçekleştiriliyor. Eğer ihtiyaç varsa aynı seansta birden çok bölgeye uygulama yapılabiliyor. Gözde zayıflama yöntemlerinden biri olan LPG, yaklaşık yarım saat içinde tamamlanıyor. İlk seans sonrasında uygulama alanında hafif de olsa bir morarma görülebiliyor. Haftada 3-4 kez tekrarlanabilen LPG uygulaması, kişinin vücut yapısına ve ihtiyacına göre değişmekle birlikte ortalama 6 ila 12 seansta tamamlanıyor. Seans sayısı ve sıklığı vücut kitle indeksi doğrultusunda diyetisyen tarafından belirleniyor. Seanslar tamamlandıktan sonra kişinin vücut analizi yeniden yapılıyor. Böylelikle hem uygulamanın etkinliği hem de gelinen nokta net bir biçimde görülüyor.
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
LPG
uygulaması sonrasında işlemin yapıldığı alanda çok hafif bir morarma oluşabiliyor. Ancak bu durum kısa zaman içinde kendiliğinden geçiyor. Kişi LPG yaptırdıktan sonra rahatlıkla günlük hayatına dönebiliyor. Uygulama süresince kişinin diyetine dikkat etmesi ve düzenli olarak spor yapması, hedeflenen sonuçların sağlıklı bir biçimde alınması açısından büyük önem taşıyor.
Hazırlayan: AHU KARADUMAN