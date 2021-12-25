Giriş Tarihi: 25.12.2021

Kişiye özel zayıflama programı

Zayıflamak için doğru yerde, doğru işlemleri yaptırmak çok önemli! Hangi zayıflama veya selülit cihazıyla uygulama yapılacak olursa olsun biorezonans, beslenme programı desteği ve andülasyon terapisinin mutlaka uygulanması gerekiyor