Yakın gözlüğü yerine damla

ABD
'DE bilim insanları tarafından geliştirilen bir göz damlasının yakın gözlüğüne alternatif olarak kullanılabileceği bildirildi. Yakın mesafe görme bozukluklarını iyileştiren göz damlası olan Vuity, ABD Gıda ve İlaç Dairesi
'nin kullanım onayının ardından göz doktorları tarafından tavsiye edilmeye başlandı.
UZAK GÖRÜŞÜ KÖRELTMİYOR
Rochester Üniversitesi
Görsel Bilimler Merkezi'nden göz doktoru Dr. Scott MacRae, Vuity'nin yakın gözlüğüyle uğraşmak istemeyen herkes için yararlı bir alternatif olabileceğini kaydetti. Dr. George Waring
de geliştirilen göz damlasının yakın gözlükler gibi uzak görüş yeteneğini de köreltmediğine dikkati çekti. 45 yaşından büyük ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90'ı yakın mesafe görme bozuklukları yaşıyor.