Yeni yılda sadece yıldızınız değil cildiniz de parlasın!

Işıltı Peeling
'i, yeni nesil uygulamalar arasında yer alan antioksidanlar ile zenginleştirilmiş iğnesiz bir cilt canlandırma sistemidir. Uygulama, konforlu ve etkili bir şekilde güneş hasarlarından kurtulma ve cildi yeniden canlandırma imkânı sunuyor.
Işıltı Peeling'i programı, etken maddeler ve etkinliği açısından, zararlı tamponlu kimyasallar içermeyen iğnesiz cilt canlandırma yöntemleri arasında hem en kolayı hem de en etkili olanlardan biridir.
İLK SEANSTA GÖZLE GÖRÜLÜR ETKİ
Bu program; kolajen ve elastin sentezini destekleyen, cildi canlandırarak elastikiyetini artıran, cildin nem depolarını dolduran, cilt rengini dengeleyen ve antioksidan koruma yapan bir uygulamadır. 15-20 dakika süren kısa bir uygulama sonrasında daha ilk seansta ciltteki düzelmeler gözle görülür şekilde fark edilir. Cilt ışıl ışıl ve gergin, cilt tonu eşitlenmiş olur.
İşlem yapıldıktan 3-4 gün sonra ciltte günlük hayatı etkilemeyecek nazik bir soyulma beklenir. Bu soyulma, cildin bağışıklığını bozmaz ve hassasiyet yaratmaz. Yapılan bu işlem sonrası, cildin nem depoları doymuş, ciltte renk bütünlüğü sağlanmış ve ince çizgilerde de gözle görülür şekilde azalma elde edilmiş olur.
İÇİNDE NELER VAR?
Programın içinde cildi yenileyen, bilimsel olarak kabul görmüş güçlü etken maddeler vardır. Bunlar; taşıyıcı özel bir molekül, resveratrol, lipoik asit, lactobionik asit, DMAE, trikloroasetik asit, kojik asit, mandelik asit, C vitamini, laktobionik asit ve organik silica.
KAÇ SEANS YAPILMALI?
2 hafta aralıklarla 4-6 seanslık kürler halinde, yılda 2-3 kür olarak yapılabileceği gibi istenirse her ay düzenli olarak da tekrarlanabilir. Böylece, cildin kalitesi uzun süre korunmuş ve hem yüzeysel hem de derinden bir nevi doku restorasyonu sağlanmış olur. Yıl boyunca ışıl ışıl görünmek için şimdiden seanslara başlamakta fayda var.
AVANTAJLARI NEDİR?
Bu programın danışanlarımız için avantajları ise uygulamanın ağrısız, acısız ve konforlu olmasıdır. Uygulamanın 10-15 dakika sürmesi, iyileşme sürecinin olmaması ve kişinin sosyal hayatına anında dönüş sağlıyor olabilmesi öne çıkan artılarıdır.
2022'DE LEKELERDEN KURTULMAK MÜMKÜN
Leke, her kadının nasıl oluştuğunun bile farkına varmadığı ciddi bir cilt problemidir. Doğru dozda uygulanan ve hangi bakımdan sonra hangi evrede uygulanacağına doğru karar verilen bir leke lazeri, bizi lekeden ciddi anlamda kurtaracaktır.
Pürüzsüz bir cilde sahip olmamıza engel olan benlerden ise plazma pen teknolojisi ile birkaç dakika içinde kurtulabilirsiniz.
Hassas ciltler, yıllarca sadece su ve sabunla yıkanmış aşırı kuru ve hassas ciltler ya da akne problemi ile yanlış uygulama yapılmış veya ürün kullanılmış ciltleri onarmak için doğru medikal bakımlar ve lazer teknolojisi uygulanmalıdır.
Yeni teknoloji ve trendler takip edilmeli ancak önemli nokta, sorunu doğru tespit etmek ve doğru sırayla tedavi uygulamak.
2022'de kişiye özel medikal bakımlar daha çok tercih edilecek. Bunların başında iğnesiz mezoterapi Işıltı Peeling'i geliyor. Işıltı Peeling'i, özel solüsyonu ve içeriğindeki peptitlerle cildi yapılandırıp ölü deriden arındırarak cildinizi ışıl ışıl yapıyor.
Cildi, bakım ve peelinglerle desteklerken alttan da beslemek ve onarmak önemli. Yine 2022'de kişiye özel, cildin problemine uygun mezoterapi kokteylleri ön planda olacak.
Tüm bunların yanında iyi bir cilde sahip olmanın diğer püf noktaları; beslenmenize dikkat etmek, bol bol su içmek ve sebze tüketmek. Bunlar da size içten dışa yansıyan bir güzellik sağlayacaktır.