Argan Yağı Saça Faydaları Nelerdir? Argan Yağı Saçta Ne İşe Yarar, Nasıl Uygulanır?

Argan ağacının bitkilerinden elde edilen argan yağının faydaları ve etkileri son dönemlerde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Pek çok kozmetik ürün içerisinde de kullanılan ve sıvı altın olarak adlandırılan argan yağı hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor.
Sıvı altın olarak tanımlanan argan yağının saça faydaları saymakla bitmez. İşte argan yağının saç sağlığına faydaları:
Argan yağı yıpranmış, dökülen ve güçsüzleşen saçlarda kullanılır. Hem kadınların hem de erkeklerin kullandığı bir bitkisel yağdır. Düzenli bir şekilde argan yağı kullanıldığında saçta dökülme azalabilir, saçtaki keratin oranı artar, saç daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşur. Argan yağının saçı güçlendirmesini sağlayan özellik içerisinde yer alan A ve E vitaminidir. Bu vitaminler sayesinde uzun süre boya işlemi yapılmış saçlarda da argan yağının iyileştirici etkisi görülmektedir.
Saç bakımında kullanılan bazı yağlar kullanıldıktan sonra yıkanır bazıları ise yıkanmaz. Argan yağı bakımdan sonra yıkanması gereken yağlardan biridir. Argan yağını saç bakımında kullanmak isteyen kişiler, duştan çıktıktan sonra ellerine döktükleri bir miktar argan yağı ile saçın dibinden ucuna kadar her yerine bu yağla masaj yapmalıdır.
Saçın her yerine eşit bir şekilde yağı dağıttıktan sonra saç havlu ya da streç filmle sarılmalı ve bekletilmelidir. Burada beklemeniz gereken süre yarım saati aşmamalıdır. Yarım saat argan yağını saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı yıkamalısınız. Argan yağı sürerken fazla miktarda da kullanmamalısınız. Aksi halde saç yapınızda bozulmalar oluşabilir ve yağlanma başlayabilir.
Argan yağının nasıl kullanıldığının yanı sıra ne kadar kullanılması gerektiği de çok önemlidir. Saç bakımı için iyi gelen bu doğal ve bitkisel yağ çok sık kullanıldığında saç için zararlı bir maddeye dönüşebilir. Bu yüzden argan yağı kullanmak isteyen kişiler haftada en fazla 3 kez argan yağı ile saçlarına maske yapmalıdır.
Hafta da 2 ya da 3 kez kullanılan argan yağı saçı iyileştirirken, aynı zamanda parlak bir görünüme kavuşmanıza da yardımcı olur. Daha sık kullanılması zaman içerisinde saçı yağlandıracak ve yapısını bozacaktır.