Kaplan Gözü Taşı Faydaları Nelerdir? Kaplan Gözü Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Doğada bulunan ve çok eski zamanlardan bu yana kullanılan taşlardan biri kaplan gözü taşıdır. Kaplan gözü taşının Budistler, Şamanlar ve Kızılderililer zamanında da kullanıldığı bilinmektedir. Bu taşın kullanım nedeni ise kötü enerjilerden uzaklaşılmak istenmesidir. Hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri ile öne çıkan kaplan gözü taşı hakkında merak edilen her şeyi sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Kaplan gözü taşının faydaları nelerdir?

Kaplan gözü taşının bağımlılıklardan kurtulma sürecine katkı sağladığı düşünülür. Bu yüzden sigara ya da alkol bırakmak isteyen kişilerin bu süreçte kaplan gözü taşıması önerilir.

Özgüven eksikliğine karşı pozitif enerji yükler.

Kişilerin fiziksel dengelerini ve ruhsal dengelerini düzenler.

Yorgunluk hissini ortadan kaldırarak enerji verir.

Kişinin algılarını açarak yaratıcılık süreçlerini destekler.

Depresyon sürecinin daha kısa sürede atlatılmasını sağlar.

Güneş enerjisini vücuda depolar.

Topraklanma sağlar.

Odaklanma sürecini olumlu etkiler.

Kaplan gözü taşının özellikleri nelerdir?

Kaplan gözü taşını meydana getiren elementler demir oksit ve silikadır. Bu taş oldukça dayanıklıdır. 6.5-7 civarında bir sertliktedir. Parlak yapısı ile şık bir görünüme sahiptir. Taşın doğal yapısında desenler vardır. Sıcak renklerden meydana gelen kaplan gözü taşını görselliği ile dikkat çekmektedir.

Kaplan gözü taşı ne işe yarar?

Kaplan gözü taşı koruyucu bir taş olarak bilinir. Eski dönemden bu yana kötü enerjiden uzaklaşmak için kullanılır. Kişilerin ruhsal bozukluk süreçlerine iyi gelir.

Kaplan gözü taşının anlamı nedir?

Kaplan gözü taşı sıcak renkleri ve dayanıklılığı ile bu adı almıştır. Mineral açıdan yüksek, kuvars taş kategorisindedir.

Gerçek kaplan gözü taşı nasıl anlaşılır?

Kaplan gözü taşının hem sahtesi hem de gerçeği bulunur. Bunun için kaplan gözü taşı aldığınızda ya da almak istediğinizde basit yöntemler ile taşın gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kaplan gözü taşının gerçekliğini test etmek için en basit yöntem taşın hafif bir şekilde ucundan kırılmasıdır. Eğer kırılan yerin rengi ve taşın dışı aynı renk ise bu gerçek bir kaplan gözü taşıdır. Sahte bir kaplan gözü taşının içi farklı olmaktadır. Kaplan gözü taşının gerçekliğini anlamak için kullanılan bir diğer yöntem ise ısıtmadır. Sahte taşlarda boyama işlemi uygulandığı için ısıtma işlemi uygulanan bir kaplan gözü taşında renk değişimi meydana gelecektir.

Kaplan gözü taşı nasıl temizlenir?

Kötü enerjiyi kovduğuna inanılan kaplan gözü taşının temizliği de önemli bir yer tutar. Belirli aralıklar ile kaplan gözü taşının temizlenmesi taşın üzerinde biriken kötü enerjinin de temizlenmesi olarak kabul edilmektedir. Peki kaplan gözü taşı nasıl temizlenir. Aşağıdaki adımları takip ederek kaplan gözü taşını basit bir şekilde takip edebilirsiniz.